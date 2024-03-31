LGS’de başarı oranı düştü

2 HAZİRAN’DA YAPILACAK LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) KAPSAMINDAKİ MERKEZİ SINAVA 1 MİLYONDAN FAZLA SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ GİRECEK.

LGS’nin yeni nesil sorulardan oluşması, öğrencilerin başarı düzeyini düşürüyor. Uzmanlar, bu durumun bir piyasaya dönüştüğünü, öğrenci ve veli üzerinde maddi yük oluşturduğunu söylüyor. Zorunlu olmamasına rağmen 2 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyondan fazla sekizinci sınıf öğrencisi girecek. Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda LGS’de ağırlıklı olarak mantık yürütme ve yorumlama becerilerini ölçen yeni nesil soru tekniğini kullanıyor. Fakat eğitimciler, okulda alınan eğitimin sınavdaki yeni nesil soru tipiyle uyumlu olmadığı için öğrencilerin soruları çözmekte zorlandığını belirtiyor. gazeteduvar’ın haberine göre, öğrencilerin soru çözmek için dershanelere, etüt merkezlerine ve kaynak kitaplara yönelmesi ise bu alanda yeni bir piyasa oluşturuyor.

Okullarda yeni nesil soru durumu

Matematik öğretmeni ve Eğitim İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Özgür Demirdaş, TEOG’a göre LGS’de öğrencilerin başarı düzeylerinin düştüğünü belirtiyor. Okullarda yeni nesil soru çözümüne yönelik eğitim verilmediğini belirten Demirdaş, “TEOG için kullandığımız kitapların aynısını LGS’de de kullanıyoruz. Ders işleyişinde herhangi bir değişiklik olmadı. Matematikte TEOG’da 20 soruda 11 net oluyordu ama şu anda LGS’de 2 veya 3 civarında net ortalama çıkıyor. LGS, TEOG’dan üç kat daha zor bir sınav” diye konuşuyor.

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