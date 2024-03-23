"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

"Veli randevu sistemi" uygulaması başladı

23 Mart 2024, Cumartesi 15:52
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan "veli randevu sistemi" uygulamaya geçirildi.

Veliler, öğretmen görüşmeleri için e-devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.

Yazılım uzmanlarınca geliştirilen ve kullanıma açılan "veli randevu sistemi" ile veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanını ayarlayabiliyor.

Öğretmenlerin boş zaman dilimlerine göre randevu alınıyor

Veli-randevu sistemi ile okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor.

Veliler, okulun internet sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapıyor. Sistemde, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabiliyor.

Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak. Aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek.

Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebildiği gibi aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek.

AA

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merdiven altı üretim arttı

    Teravihi Aksa’da 100 bin kişiyle kıldılar

    Emekli maaşı sefalet aylığı oldu

    Gençler adalet istiyor

    Gıdada enflasyon yüzde 105

    İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, 'Filistin Devleti'ni tanımaya hazır

    Dünya Müslüman Alimler Birliği, Rusya'daki saldırıyı şiddetle kınadı: 'Bu terör operasyonunun İslam'la alakası yoktur'

    BM, NATO ve AB, Rusya'daki terör saldırısını kınadı: 'Hiçbir şey bu kadar iğrenç suçları haklı gösteremez'

    Şifa Hastanesi baskınında 170'ten fazla Filistinli öldürüldü

    Süper Kupa'nın tarihinde değişiklik yok

    "Veli randevu sistemi" uygulaması başladı

    YKS'ye "ek başvuru" hakkı tanındı

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Gazze'de can kaybı 32 bini aştı

    Moskova'da 60’tan fazla kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili Rusya'dan ve dünya genelinden son açıklamalar

    Dışişleri Bakanlığı: Rusya'da masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

    Zaman Aynasında Bediüzzaman Portresi

    Yuvalarımız, sığınağımız

    Said Nursî’nin karakteri beni çok etkiledi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Prof. Ortaylı gibi ilim adamları daha hassas olmalı değil mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençlere adanan bir ömür ve nurlu nesiller
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Aile için kurtuluş reçetesi
    Risale-i Nur'dan

    Vefatım, hayatımdan ziyade dine hizmet edecek
    Yasemin YAŞAR

    Ebedi hayat arkadaşlığı
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Ayetlerle çocuk terbiyesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur aile saadeti için de rehber
    Ahmet BATTAL

    İnsan hakları önemli mi?
    Genel

    Moskova'da 60’tan fazla kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili Rusya'dan ve dünya genelinden son açıklamalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.