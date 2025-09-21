Okullu olduk

Bir Kavram

Sevgili can kardeşlerim, kıymetli okullu yoldaşlarım,

Yeni eğitim-öğretim yılı hepimize hayırlı ve bereketli olsun. Okul çantalarımızı sırtımıza alıp bilgi yolculuğuna çıktık. Bu yolculukta hepiniz için dua ediyorum. Rabbim sizlere güzel ahlâklı, iyi niyetli arkadaşlar nasip etsin. Okulda derslerimize gayretle çalışırken, gönlümüzün ve ruhumuzun gıdasını da unutmamalıyız. Nasıl bedenimiz yemekle güç buluyorsa, ruhumuz da Kur’ân-ı Kerîm ile güçlenir. Her gün, ister bir sayfa, ister sadece bir ayet olsun, Kur’ân okumayı ihmal etmeyelim. Çünkü Kur’ân bizim en sadık yol arkadaşımızdır.

Derslerden sonra nasıl teneffüse çıkıp dinleniyoruz, işte kitap okumak da ruhumuzun teneffüsü gibidir. Özellikle yemyeşil ağaçların gölgesinde, kuş sesleri arasında bir kitap açıp okumak, insanın içine huzur serper. Siz de fırsat buldukça kitaplara sarılın; çünkü kitaplar bizim hem dostumuz hem de yol göstericimizdir. Bu arada oğlum Ebubekir de artık okullu oldu. Onun için de dualarınızı bekliyorum. İnşallah o da sizler gibi çalışkan, ahlâklı ve imanlı bir öğrenci olur.

Sevgili kardeşlerim, okul sadece matematik, Türkçe ya da fen öğrenmek için değil; aynı zamanda sabretmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenmek için de bir fırsattır. Arkadaşlarınıza karşı nazik olun, öğretmenlerinize saygı gösterin ve her gün bir adım daha başarılı olmak için gayret edin. Sizleri çok seviyorum. Rabbim yolunuzu açık, kalbinizi nurla dolu eylesin.