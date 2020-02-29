"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Müslümanlar tefrikaya düşmemeli

29 Şubat 2020, Cumartesi
Gazetemizin yazarlarından Cevher İlhan, Yeni Asya Diyarbakır Temsilciliği’nde verilen seminerde “Risale-i Nur’un çağa Kur’ânî mesajıyla İslâm âleminin teârüf ve teâvünü” konulu bir seminer verdi.

Bediüzzaman’ın geçen asrın başlarında Şarktaki aşiretlere verdiği “meşrûtiyet” ve “hürriyet” dersleriyle, istibdadın fenalığını anlattığına dikkat çeken İlhan, buna karşı hürriyetperver olmanın insana yakıştığını ifade etti.

KUR’ÂN’DAKİ TEMEL TÂRİFLERLE

Geçen asrın başlarında Bediüzzaman’ın Asr-ı Saadet istikametinde meşrûtiyet - şûrâ ve hürriyete Kur’ân’dan temel tarifler getirdiğini ifâde eden İlhan, “Bediüzzaman, devrin gazetelerinde, Eski Said Dönemi Eserleri’nde ‘veli sultan’ da olsa ‘tek şahıs’ın devleti yönetemeyeceğini bildirir, ‘tek kişilik yönetim’in birçok istismara ve suiistimale açık olduğunu ikaz eder” dedi.Risalelerde Cenâb-ı Hakk’ın Adl ismi ışığında adâlet ve hukukun, fikir-ifâde hürriyetinin tasrih edildiğini kaydeden İlhan, “Bediüzzaman, eserlerinde ‘Birisinin günâhıyla başkası mesul olmaz’ meâlindeki âyetini nazarlara verir. Mahkemelerin hiçbir hârici tesir altında kalmadan tam hür, bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini ifade eder. Oysa günümüzde ihbar ve jurnallerle binlerce vatandaş ‘suçlu’ addedildini görüyoruz” dedi.

TEFRİKA VE İFSAD FİTNESİNE KARŞI…

Bediüzzaman’ın Birinci Dünya Savaşı’nda küresel ecnebilerin İsrail’i kurdurma hesabına Osmanlıdan koparılan Ortadoğu’daki Müslüman ülkeleri cetvellerle taksim eden İngiliz-Fransız mamulü menhus anlaşmalara dikkat çeken İlhan, “Bu menhus maksatla Irak’tan sonra Suriye ve Libya’yı parçalama plânının senaryoları sahneleniyor. İslâm dünyası, ifsad ve iftirak projeleriyle iç savaş kargaşasına düşürülüyor, Müslümanlar çeşitli tahriklerle kışkırtılarak mezhebi ve etnik tefrika kargaşasına sürükleniyor” diye konuştu. Cevher İlhan, İslâm coğrafyasında körükledikleri krizlerle ve çatışmalarla İslâm kardeşliğini berhava eden, Müslümanları hasım hale getirip birbirine kırdıran tahrik stratejilerine ve ifsadlarına karşı, Bediüzzaman’ın 1911’de Şam’da Emeviye Camii’nde verdiği hutbedeki mesajları nazara verdi. Bediüzzaman’ın, aynı inancı paylaşan, asırlarca beraber yaşamış, ‘komşu, kardeş ve birbirine muhtaç’ Müslüman milletlerin dünyevî ve uhrevî saadetlerinin, maddî ve mânevî kalkınmalarının “İslâm kardeşliği” üzerine inşa edilecek maddî ve mânevî işbirliğine bağlı olduğunu ve bu esasla Müslümanları mânen ve madden yardımlaşmaya çağırdığını aktardı. Sohbet, Kur’ân’ın çağımıza tefsiri ve dersi Nur Risalelerdeki hakikatlerin anlaşılması duâsıyla sona erdi.

Diyarbakır - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye güç kullanmakta tereddüt etmeyecek'

    ABD: Saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır

    Türkiye yasta... Milletimizin başı sağ olsun

    Dünya Sağlık Örgütü risk seviyesini 'çok yüksek'e çıkardı

    Türkiye, topyekûn ikna odası oldu

    Küresel piyasalar allak bullak

    MSB: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

    TBMM, İdlib saldırısını şiddet ve nefretle kınadı: Ortak bildiriyi HDP imzalamadı

    İdlib'de acil ateşkes çağrısı

    Merkel: Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınıyorum

    Erdoğan - Trump görüşmesi gerçekleşti

    Türk heyetinden Rus tarafına 3 acil çağrı

    Yunan polisinden göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale

    İdlib şehidi Akkaya dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    BMGK İdlib gündemiyle acil toplanıyor

    'TBMM Genel Kurulu salı günü toplanacak'

    Konteynerlere yerleşme süreci devam ediyor

    Hareketlilik sürüyor: Göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor

    Acı haberler şehit ailelerine verilmeye başlandı

    Spor dünyasından İdlib Şehitleri için başsağlığı mesajları

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dünden bugüne derin tuzaklar
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyamet alâmeti, koronavirüsten korunma yolları!
    Faruk ÇAKIR

    Mübarek geceyi kana bulayan zalimler...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “28 Şubat ukdesi” (2)
    Genel

    Türkiye yasta... Milletimizin başı sağ olsun
    Ahmet BATTAL

    Demokrasinin netlik ayarı
    Risale-i Nur'dan

    Şehitlere ihsan edilen hayat
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Küresel piyasalar allak bullak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.