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28 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Öğretmenler itibarsızlaştırıldı

28 Mart 2022, Pazartesi 00:51
Eğitim uzmanı Ali Taştan, öğretmenlerin kenar semtlerdeki okullarda şiddet, özel okullarda ise mobbing ve etkisiz bırakılmayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Ankara’da özel bir okulda bir öğrencinin ders anlatan öğretmeninin yanına giderek dans etmesi ve daha sonra yüzüne dokunmasının yer aldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Benzer olaylar son yıllarda başka illerde de yaşandı. Kimi zaman şiddete dönüşen hadiseler oldu. Eski bir öğretmen ve eğitim uzmanı Ali Taştan, okullarda son yıllarda özellikle öğretmenlere karşı artan bir disiplin sorunu olduğunu iddia eden uzmanlar arasında. Taştan’a göre öğretmenlerin tüm yetkileri tırpanlanmış, bir yaptırım gücü kalmamış durumda. Ondan dolayı da öğrenciler, öğretmenleri ciddiye almıyor, söylediklerini yapmıyorlar. Bu da bir şekilde disiplinsizliğe yol açıyor.

Öğretmenin söz hakkı kalmamış durumda

12 yıllık zorunlu eğitimde başarılı, başarısız herkesin sınıfı geçtiğini ve neredeyse herkesin teşekkür, takdir aldığını ve bunun da eğitimin niteliğine ciddi anlamda olumsuz etki yaptığını ifade eden Taştan, “Sınıfta kalma kalktı. Öğrenci her halükarda sınıfı geçeceğini biliyor. Bu da öğretmen ne anlatırsa anlatsın ne uyarıda bulunursa bulunsun önemsemiyor. Öğretmenin okulda söz hakkı kalmamış durumda” dedi.

“Paralı okullarda öğretmenin eli kolu TAMAMEN bağlı”

Kenar semtlerde şiddet olayları yaşanırken paralı eğitim verilen ya da daha elit semtlerdeki okullarda ise başka bir sorun var. Independent’deki habere göre Taştan, buralarda yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı: Buralarda da öğretmenlere mobbing var. Özel okullarda öğretmenlerin eli kolu tamamen bağlı. Veli ne derse o oluyor. Çocuğuyla ilgili kararı alıyor. Öğretmenin tespit ettiği sorunları öğretmenin yöntemiyle değil, kendi yöntemiyle çözüyor. Taştan günümüzde velilerin abartılı duyarlılığı, her olaya müdahil olma, hep kendi çocuğunu haklı görme çabalarının da okullarda disiplin sorununu artırdığını söylüyor.

Haber Merkezi

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