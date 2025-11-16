Sarı montluyum, enerji doluyum

Tefekkür Treni

Selamün Aleyküm can kardeşlerim. Size bazı özelliklerimden bahsetmek istiyorum. Bakalım benim kim olduğumu tahmin edebilecek misiniz? Bilimsel adım Musa sapientum’dur. Anlamı “Bilgelerin meyvesi”dir. Ağaç olarak bilinsem de aslında dünyanın en büyük otlarından biriyim. Buğday, pirinç ve mısırdan sonra en çok tüketilen tarım ürünüyüm. En popüler meyve olarak bilinirim. Her yıl tam 100 milyon adet üretimim yapılıyor. 135’ten fazla ülkede yetiştiriliyorum. En büyük üretici Hindistan, en fazla ithalat yapan ülke ise ABD’dir. Daha çok sarı ve yeşil rengim bilinir. Ancak tropik yerlerde mor, kahverengi ve kırmızı renkte kardeşlerim de vardır.

Her parçam faydalıdır

Kabuklarım bitkiler için doğal gübre olarak kullanılabildiği gibi dişleri beyazlatmada da oldukça etkilidir. Liflerim ise su arıtmada kullanılır. Su içeriğim %75’in üzerindedir. Yağ ve kolesterol içermem. 90 dakikalık yoğun bir egzersiz için iki kardeşim yeterli enerji sağlar. Sağlığa da son derece faydalıyım. Kalp krizi, felç ve kansere yakalanma riskini önemli ölçüde azaltırım. Stres ve anksiyete etkilerini azaltmak için doğal bir tedavi olarak bilinirim.

Ambalajım ne işe yarar?

Diğer meyve kardeşlerim gibi ambalajımla birlikte yaratılmışım. Ambalajım yani kabuğum beni çürümekten ve bozulmaktan korur. Ambalajım açıldığında ise kısa sürede kararmaya ve bozulmaya başlarım. Washington’da sadece bize ayrılmış özel bir müze olduğunu da söylemiş olayım.

Haydi tefekkür trenine!

Sanırım benim kim olduğumu çoktan tahmin ettiniz can kardeşlerim. Evet, doğru bildiniz. Ben muzum. Kur’ân’da adı geçen Cennet meyvelerinden biriyim. “Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları”1 ayetiyle salkımlı yaratılışıma dikkat çekilir. Siz de arkadaşlarınızla birlikte salkımlı dizilişimi ve diğer özelliklerimi tefekkür etmek ister misiniz can kardeşlerim?

Dipnot:

1- Vâkıa Sûresi: 29.