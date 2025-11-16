Su samuru, sever oyunu

Hayvanlar Âlemi

Merhaba can kardeşlerim. Ben bir su samuruyum. Nehir ve göl kıyılarında yaşarım. Genellikle su kenarlarında kazdığım çukurlarda hayatımı sürdürürüm. İyi bir iç mimarım. Yuvamı yaparken önce kuru yaprak ve yosunlarla döşerim. Nefes almak için mutlaka havalandırma deliği bırakırım.

Göbeğimi masa gibi kullanırım

Başka özelliklerim de var, şaşıracaksınız. Meselâ, alet kullanan birkaç hayvandan biriyim. Allah bize öyle bir sanat vermiş ki, araç gereç kullanabilme yeteneği de vermiş. Midye yemek için dipten bir taş alır, sırtüstü dönerim, taşı göbeğime koyar ve midyeyi taşa vura vura kırarım. Çok komik değil mi? Göbeğimi masa gibi kullanırım yani.

Su geçirmez kürküm var

Ayaklarım kısa, beş parmaklı ve kısmen perdelidir. Ben ve türlerimin rengi koyu kahverengidir. Su geçirmeyen sık tüylü posta sahibim.

Çok iyi bir yüzücüyüm!

Suya dalarken burun ve kulak deliklerimi kapatırım. Yassı kuyruğumu da dümen olarak kullanırım. Tıpkı bir dalgıç gibi. 30 metreye kadar derine rahatlıkla dalarım.

Sevdiğim yiyecekler

Deniz kestanesi, midye, istiridye, mürekkep balığı ve salyangozlar yani deniz canlıları ile beslenirim. Yani rızıklandırılırım. Çünkü Allah bizim rızkımızı dünyanın neresinde olursa olsun gönderiyor. Bizi nimetleriyle rızıklandırıyor.