Rüzgâr gülü yaptık

Faaliyet Köşesi

Malzemeler: • 1adet plastik tabak • 1adet pipet • 1adet pamuklu çubuk yani kulak çubuğu Yapılışı: Önce plastik tabağı ters çevirip tam ortasını işaretleyin. Tabağın kenarlarından merkeze doğru kesikler atın ama tamamen kesmeyin. Kanatları öne doğru hafifçe bükün. Kulak çubuğunu tabağın ortasından geçirin. Pipetin üst kısmına küçük bir delik açın ve kulak çubuğunun ucunu bu delikten geçirerek pipete takın. Kulak çubuğu pipetin içinde serbestçe dönebilecek şekilde olmalıdır. Son olarak pipeti bir yere sabitleyin. Hafif bir rüzgâr estiğinde rüzgâr gülünüz hemen dönmeye başlar.

Okunma Sayısı: 212

