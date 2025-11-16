"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Rüzgâr gülü yaptık

Saliha ERGENEKON
16 Kasım 2025, Pazar
Faaliyet Köşesi

Malzemeler:

•  1adet plastik tabak

•  1adet pipet

•  1adet pamuklu çubuk yani kulak çubuğu

Yapılışı:

Önce plastik tabağı ters çevirip tam ortasını işaretleyin. Tabağın kenarlarından merkeze doğru kesikler atın ama tamamen kesmeyin. Kanatları öne doğru hafifçe bükün. Kulak çubuğunu tabağın ortasından geçirin. Pipetin üst kısmına küçük bir delik açın ve kulak çubuğunun ucunu bu delikten geçirerek pipete takın. Kulak çubuğu pipetin içinde serbestçe dönebilecek şekilde olmalıdır. Son olarak pipeti bir yere sabitleyin. Hafif bir rüzgâr estiğinde rüzgâr gülünüz hemen dönmeye başlar.

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meksika'da tansiyon yükseldi

    Uygulamalar hukuk devleti ilkesine zarar veriyor

    Tekstilde kriz derinleşti

    Gelir adaletsizliği barışa tehdit

    İsrail, İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı; bahane Yahudi bayramı!

    BİSAM: Açlık sınırı 27 bin, yoksulluk sınırı 93 bin TL

    Milli Takım, ilk iki sırayı garantiledi

    ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneyi daha vurdu: vurdu: 4 kişi öldü

    Arjantin'de sanayi bölgesinde bir dizi patlama oldu: 20 kişi yaralandı

    Gazze Belediyesi "Yeniden İnşa Edeceğiz" kampanyası başlattı

    Rusya, 3 hipersonik "Kinjal" füzesi ve 135 İHA ile Ukrayna'ya saldırdı

    Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü: Yaralanan işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor

    Çanakkale-Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    Manisa'da polis aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

    Zorunlu kış lastiği uygulaması ticariler için başladı

    İstanbul-Fatih'teki ölümlü zehirlenme hadisesiyle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

    Başörtülü vekillerimiz mutlaka olacak

    İmamoğlu’nun yeni hesabı da engellendi

    Gazzeliler: Çektiğimiz sıkıntılar bir nebze bile olsun hafiflemedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail, İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı; bahane Yahudi bayramı!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Meksika'da tansiyon yükseldi
    Genel

    Tekstilde kriz derinleşti
    Genel

    Toplum barışının anahtarı: Bediüzzaman’ın adalet ve hürriyet düsturu
    Genel

    Uygulamalar hukuk devleti ilkesine zarar veriyor
    Genel

    Gelir adaletsizliği barışa tehdit
    Genel

    BİSAM: Açlık sınırı 27 bin, yoksulluk sınırı 93 bin TL

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.