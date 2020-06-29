LİYAKATİ HİÇE SAYAN REKTÖR ATAMALARI, BASKI ORTAMI VE EĞİTİM KALİTESİNDEKİ DÜŞÜŞ, ARTAN BİR KAYGIYLA TAKİP EDİLİYOR.

SIFIR MAKALELİ 4 YENİ REKTÖR

ÖZYEĞİN Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut: “6 yeni rektörün endeksli dergilerde toplam makale sayısı sadece 3! 4 yeni rektör sıfır makaleli. Biz liyakat dedikçe makalesiz rektörler devam ediyor. Sonra neden ilk bilmem kaçta üniversitemiz yok...”

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İÇİN UYARI

Dünya üniversitelerinden 65 akademisyen uyardı: “Şehir Üniversitesini kapatmak Türkiye'nin itibarına zarar verir.” Barış Akademisyeni Tuna Altınel, beraat etmesine rağmen Ocak’tan beri pasaport alamıyor; istinaf süreci kasten geciktiriliyor.

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Üniversiteler nereye?

Son yapılan rektör atamalarının “liyakatsiz” olduğu tesbitleri, Şehir Üniversitesi’nin kapatılma tartışmaları ve KHK ile görevden uzaklaştırılan akademisyenlerin durumu üniversitelerdeki gidişatı sorgulatıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla altı üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Erhan Erkut, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rektör atamalarının liyakatsiz olduğunu söyledi. Dünyanın saygın üniversitelerinde yardımcı doçent bile olamayacak kişilerin rektör yapıldığını belirten Erkut, “Bu YKS gürültüsü arasında son yapılan rektör atamaları kayboldu. 6 rektörün endeksli dergilerde toplam makale sayısı 3. Dört yeni rektör sıfır makaleli! Biz liyakat dedikçe makalesiz rektörler gelmeye devam ediyor. Sonra neden ilk bilmem kaçta üniversitemiz yok” diye yazdı.

Acınası bir durum

“Bu ülke için üniversiteler bu kadar mı değersiz?” diye soran Erkut, “Atanabilir bulduğunuz akademisyenler arasında hiç mi endeksli dergilerde 5-10 makalesi olan yok. Acınası bir durum” ifadelerini kullandı. Meslektaşlarına da seslenen Erkut, “Eğer düzgün bir üniversitede Prof. olmak için yeterli sayı ve kalitede yayınınız yoksa size gelen rektörlük teklifini kabul etmeyip araştırmalarınıza ağırlık vermenizi öneririm. Kalifiye olmadığınız işi kabul etmek iyi bir kariyer adımı değildir” tavsiyesinde bulundu. “Üniversitenin birincil işinin insanlığın bilgi dağarcığını genişletmek” olduğuna dikkat çeken Erkut, “Bu kurumun başına gelecek kişinin araştırma faaliyetlerini yönetmeyi, araştırmayı destekleyecek bir sistem kurmayı bilmesi gerekir. Kendisi yayın yapmamışsa bu biraz zor olur” dedi.

Demokrasiye zarar verir

Öte yandan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kapatılma tartışmaları da büyüyor. ‘Borç’ bahanesi ile el konulan ve Marmara Üniversitesi’ne devredilen Bilim ve Sanat Vakfı’na bağlı İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu #ŞehirHepimizin girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuba, birçok ülkeden farklı üniversitelerde görev yapan 65 akademisyenden destek geldi. Usaama al-Azami’den Ingrid Mattson’a, Syed Farid Alatas’dan Mohamed Fadel’in de aralarında bulunduğu uluslar arası alanda tanınan akademisyenler üniversitenin kapatılmasının demokrasiye ve Türkiye’nin itibarına zarar vereceğini belirterek Cumhurbaşkanı’ndan devreye girmesini talep etti.

Çalışma hakkı ihlal ediliyor

KHK ile görevden uzaklaştırılan akademisyenlerin durumuyla ilgili muamma sürüyor. Son olarak, ‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılandığı dâvâdan beraat eden Lyon-1 Üniversitesi öğretim üyesi ve Barış Akademisyeni Tuna Altınel’in Ocak ayından bu yana pasaportunu alamadığı ve bu nedenle de “çalışma ve seyahat hakkının ihlâl edildiği” belirtildi. Tuna Altınel’in dâvâ dosyasıyla ilgili yapılan basın açıklamasında Altınel hakkında verilen beraat kararına savcının itirazının ardından istinaf sürecinin sürüncemede bırakıldığı dile getirilerek Altınel’in mahkeme kararının kesinleşmediği gerekçesiyle pasaportunu alamadığı vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: “Türkiye’de sıkça görüldüğü üzere, âdil yargılanma hakkına saygı duyuluyormuş görüntüsü altında Altınel’in anayasal hakları olan çalışma ve seyahat özgürlükleri ihlal edilmektedir.”

İstanbul - Yeni Asya