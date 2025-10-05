Yaprakların güzelliği

Faaliyet Köşesi

Yaz mevsiminin bitmesi ve güz mevsimini karşılamanın vermiş olduğu duyguyla başlanan yeni sezon çocuk derslerimize “Sonbahar” temalı konumuzla başladık. Ders konumuzla bütünlük sağlayacak olan etkinliğimiz için, çocuklarımız çeşitli ağaçlardan dökülmüş olan yaprakları toplayarak derse iştirak ettiler.

Öncelikle bu hafta ne öğrendik onu ele alalım. Allah’ın isimlerinden olan El-Evvelü, Vel-Âhiru, Ez-Zâhiru, Vel-Bâtınu isimlerinin bir ağaçta tecellîsini tefekkür ettik. El-Evvelü ağacın çekirdeğini, Vel-Âhiru meyvesini, Ez-Zâhiru cismini ve şeklini, Vel-Bâtınu o ağacın içindeki makinesinin işleyişini bize hatırlatmaktaydı. Allah’ın hafiziyet ismini, çeşitli yapraklarda görmeye çalıştık.

Ardından dersimizi tamamlayıcı etkinliğimizi yaptık. Bunun için, bir A4 kağıdı, bir kalem, çeşitli yapraklar, makas, yapıştırıcı ve biraz hayal gücüne ihtiyacımız vardı. Önce hayal edelim bakalım, önümüzde duran boş kağıda ne çizeceğiz?

Ben bir ağaç çizdim ve sonbaharın bütün renklerini gözler önüne seren yaprakları ağacıma yapıştırarak süsleyeceğim. Şimdi sıra sizde.

Hayal ettiğiniz ve çizdiğiniz resmi Allah’ın bizlere sunduğu bu güzelliklerle süsleyelim. İyi eğlenceler çocuklar.