"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

152,7 milyar lira borç yapılandırıldı - İlk ödeme tarihi 1 Kasım

05 Ekim 2021, Salı 10:00
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunurken, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırıldı.

Haziranda yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona erdi. Yapılandırma yasasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef müracaat etti.

Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

İlk ödeme tarihi 1 Kasım

Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi olarak belirlendi.

İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre 1 ay uzatılmıştı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım Pazartesi günü yapmaları gerekiyor.

SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Peşin ödemelerde avantajlı indirimler

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.

Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vaka sayısı 30 bine yaklaştı

    Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

    Çinli eski polisten 'Doğu Türkistan' itirafları

    BM: Mozambik'te silahlı gruplar çocukları kullanıyor

    Yarın İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

    Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'diyalog' çağrısı

    Mercan resiflerinin yüzde 14’ü, 10 yıldan kısa bir sürede yok oldu

    Rize'de zor saatler

    Otobüs biletlerini ''açık bilete'' dönüştürmede yeni karar

    Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısından açıklamalar

    Müslüman iş insanına terörist diyen siyasetçi, hapse mahkum edildi

    Tayvan: Çin'e ait 4 savaş uçağı daha hava sahamıza girdi - Çin medyası: Uçuşlar 'savaş' uyarısı

    Avustralya, gelecek yıldan itibaren turist kabul etmeye başlayacak

    3 üniversiteye rektör atandı

    Mavi il sayısı 22'ye ulaştı

    Keyfi rejimin çıktısı talimatlı demokrasi talimatlı ekonomi

    Dünyada üretilen gıdanın 3’te 1’i israf ediliyor

    Filistinlilere siyonist tacizi tırmanıyor

    Facebook hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti

    Adli Tıp Kurumu 28 Şubat komutanları hakkında rapor hazırladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan’ın o sözleri ve Ayşe Özdoğan’a yapılan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Ruhun ömrü ne kadardır?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Helâllik” almayan zarar eder
    Ahmet BATTAL

    Toplumsal uzlaşmanın temini amacıyla…
    Osman ZENGİN

    Saflar camilerde gevşetilirken...
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı”nın stratejik aklı ve duruşu
    Risale-i Nur'dan

    Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız
    Faruk ÇAKIR

    Meclise dilekçe yazmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.