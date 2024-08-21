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21 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

17 yıl sonra yine enflasyon vergisi

21 Ağustos 2024, Çarşamba 00:58
Türkiye’de son zamanlarda vergi sisteminde yapılan değişiklikler sık sık gündemde yer alıyor. Uzun süredir tartışılan enflasyon vergisi için düğmeye basıldı.

Yüksek enflasyon oranları vatandaşı canından bezdirirken 2004 yılından kaldırılan enflasyon düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Ürünlerdeki yüksek enflasyon oranları ağır bilançolar ortaya çıkarırken yeni düzenlemelerde kaçınılmaz oldu. 2019 yılından bu yana hızlı bir şekilde artış gösteren enflasyon oranları koşulları yeniden gündeme getirdi. Vergi Usul Kanunu’na göre, fiyat endeksindeki artışın son üç hesap döneminde %100’den fazla ve aynı hesap döneminde %10’dan fazla olması durumunda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmak zorunda kalıyor. Karar’ın haberine göre uzun bir süre boyunca bu koşullar sağlanmamıştı. Ancak, 2019’dan itibaren enflasyon oranlarındaki hızlı artışla birlikte bu uygulamanın koşulları yeniden oluştu ve 2024 yılında vergi mükellefleri üzerinde önemli bir yük oluşturdu.

Neden tepki topluyor?

Bu uygulama, kâr elde etmeyen veya ticari faaliyet bile yürütmemiş işletmeleri dahi vergiye tabi tutabiliyor. Bu nedenle, enflasyon düzeltmesi, birçok sektörde “enflasyon vergisi” olarak nitelendiriliyor ve yoğun eleştirilere neden oluyor. Eleştiriler, özellikle ticari faaliyetlerden kâr elde etmeyen şirketlerin, bilançolarında parasal olmayan varlıkların değerlenmesi sonucunda suni kâr göstererek vergi ödemek zorunda kalmasından kaynaklanıyor. İşletmelerin bu tür vergi yükleriyle karşı karşıya kalmaları, nakit akışlarını olumsuz etkileyerek mali sıkıntılar yaşanmasına yol açabiliyor. Türkiye Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından düzenlenen bir mitingde, enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez yapılması gerektiği dile getirilmişti. Mali müşavirler, üç ayda bir verilen geçici vergi beyanları sırasında enflasyon düzeltmesi yapılmasının neredeyse imkânsız olduğunu ve bu durumun iş yükünü artırdığını savunuyor. Ayrıca, uygulamanın teknik detaylarının belirsizliği de mükellefler arasında kaygılara neden oluyor.

Haber Merkezi

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