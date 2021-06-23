5 milyon pandemi zengini daha

Koronavirüsü salgınının sebep olduğu ekonomik hasara rağmen, geçtiğimiz yıl dünya genelinde en az 5 milyon insanın milyoner olduğu kaydedildi.

Zürih merkezli banka ve finans şirketi Credit Suisse araştırmasına göre, 2020’de yoksullar daha da yoksullaşırken, milyonerlerin sayısı 5.2 milyon artarak 5.6 milyona ulaştı. Uzmanlar, piyasaların düzelmesi ve salgında ev fiyatlarının yükselmesinin, milyonerlerin servetlerini arttırmasının önünü açtığını aktardı. “Salgının küresel piyasalar üzerinde akut bir etkisi oldu” diyen ekonomist Anthony Shorrocks, bu durumun Haziran 2020’de tersine döndüğünü söyledi. Geçtiğimiz yıl, dünya çapında yetişkin nüfusun yüzde birinden fazlasının milyoner olduğu tesbit edildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, raporda, 2020 yılında küresel servetin de yüzde 7.4 oranında büyüdüğü belirtildi. 2000 yılında 10 bin dolar ila 100 bin dolar arasında serveti olan insan sayısı 507 milyonken, bu 2020’nın ortalarında üç kat artarak 1.7 milyara yükseldi.

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