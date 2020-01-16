‘710 bin kişinin doğalgazı kesildi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelir dağılımındaki adaletsizliğin her yıl hızla arttığını belirterek, maaşı asgarî ücretten daha az olan emekli sayısının 2 milyona ulaştığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, geçen yıl faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen kişi sayısının da 3,5 milyonu geçtiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: Türkiye’de kişi başı aylık geliri 673 liranın altında olan 8 milyon 600 bin kişi var. 2 bin liranın altında emekli aylığı alan 6 milyondan fazla insan. Bin liranın altında dul ve yetim aylığı alanlarında sayısı 647 bin kişi. 2019’un ilk 9 ayında elektriği kesilen hane sayısı 3 milyon 365 bin. Nasıl geçinecek bu haneler. Aynı dönemde doğalgazı kesilen 710 bin hane var. Kişi başına millî gelir 10 bin dolar oldu diyoruz. Ben 10 binden vazgeçiyorum bu saydıklarımız kişi başına geliri bin dolar olan bile yok. 10 bin doların hesabı şöyle yapıyorlar; Bütün geliri topluyorlar bölüyorlar. Gelir dağılımında bir bozukluk var.”