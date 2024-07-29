Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR raporuna göre temmuzda açlık sınırı 20 bin 776 lira, yoksulluk sınırıysa 62 bin 302 lira oldu.

KAMU-AR, Temmuz 2024 raporunu dört kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmeyle diğer ihtiyaçlarını yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hazırladı. Buna göre temmuzda açlık sınırı 20 bin 776 lira. Bu harcama tutarı, sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göreyse yoksulluk sınırı 62 bin 302 lira. Rapora göre açlık sınırı asgari ücretin 3 bin 774 lira üzerinde. Asgari ücret, 62 bin 302 lira olarak hesaplanan yoksulluk sınırınınsa sadece yüzde 27’sini karşılayabiliyor. Hükümetin 12 bin 500 liraya yükselttiği en düşük emekli maaşıysa KAMU-AR’ın açıkladığı açlık sınırının ancak yüzde 60’ını karşılıyor. Haber Merkezi

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