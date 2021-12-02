Afrin’den getirilen zeytinyağı 35 bin tona çıktı

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Afrin’den ihraç kaydıyla getirilen ancak iç piyasaya sürülen zeytinyağı miktarının 2020’de 35 bin tona çıktığını, bunun yerli üretimin yüzde 20’sine tekabül ettiğini, dolayısıyla yerli üreticiyi çok ciddî zarara uğrattığını söyledi.

Güzelmansur konuyu, Tarım ve Orman Bakanı’nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Geçtiğimiz yıllarda, Afrin zeytinyağı için Bakanlık “Tarım Kredi Kooperatiflerine 5 bin tonluk görev yazıldı, bu, yıllık yaklaşık 200 bin tonluk zeytinyağı üretimi yapan Türkiye için önemsiz” şeklinde açıklama yapmıştı. CHP’li Güzelmansur “2018 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri’ne 5 bin tonluk görev yazılarak Suriye’den ihraç kaydıyla Afrin zeytinyağı getirilmesi süreci başlatıldı. Ancak 2020 yılında Türkiye’ye getirilen Afrin zeytinyağı miktarı 35 bin tona yaklaştı. Aynı yıl için Türkiye’nin zeytinyağı üretiminin 173 bin ton olduğu düşünüldüğünde ülkemize getirilen Afrin zeytinyağının yerli üretime oranı % 20 gibi çok yüksek bir rakama ulaştı. Bakanlık buna da önemsiz diyebilir mi? Türkiye’ye getirilen ve iç piyasaya sürülmesine engel olunmayan Afrin zeytinyağının miktarının sürekli artması, yerli zeytinyağı fiyatının litre başına 4-5 TL düşmesine ve zeytinyağı üreticilerimizin maliyetine dahi zeytinyağı satamaz duruma gelmesine neden oluyor” dedi. Ankara - Ahmet Terzi



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