60’ından sonra iş arayanların sayısı artıyor

Yıllarca çalışıp emekli olan binlerce vatandaş, geçim sıkıntısı sebebiyle çalışma hayatından kopamıyor.

Emekli aylıkları temel ihtiyaçları karşılamaya yetmeyince 60 yaşını aşan çok sayıda vatandaş, geçinebilmek için yeniden iş aramak zorunda kalıyor. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Mayıs ayı verileri 60 yaş ve üzeri vatandaşların iş arayışının giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koydu. BirGün’ün haberine göre, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların sayısı Mayıs ayında 2 milyon 262 bin 894’e yükselirken yıllık bazda yüzde 4,69 artış kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde toplam işe yerleştirilenlerin sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azalarak 589 bin 894 kişi oldu. Haber Merkezi

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