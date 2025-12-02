‘Asgarî’ zinciri, adil ücretle kırılır

Açlık sınırı altında, asgarî geçim ücretlerinin adeta standart haline getirildiği ülkede emekçilerin cebinden her geçen gün daha fazla çalınıyor.

Çalışanların neredeyse yarısını, emeğiyle geçinenlerin tamamını ilgilendiren asgarî ücret zammı için tartışmalar, aralık ayının gelişiyle hızlandı. DİSK, Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu ile DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıyla asgarî ücrete ilişkin tespit, talep ve beklentilerini açıkladı.

Asgarî ücretli 50 bin lira kaybetti

DİSKAR’ın 2026 Asgarî Ücret Raporu da duyuruldu. Ücretlilerin durumu raporla gözler önüne serildi. DİSK-AR, asgarî ücretlilerin yılın başından bu yana 50 bin lira kaybettiklerini tespit etti. Buna göre resmî enflasyon ekonomi yönetiminin hedeflerine uyumlu gerçekleşirse asgarî ücretlinin alım gücü 14 bin liraya gerileyecek. DİSK, asgarî ücret zammı için oran değil kriter açıkladı. Konfederasyon ücretler için, hanede 2 yetişkin çalıştığında yoksulluk sınırının altında kalmaması ve büyümeden adil payı alabilmesi için kişi başı millî gelire oranının en az yüzde 60 olması çağrısını yaptı.