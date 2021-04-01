Açlık ve yoksulluğun artmasıyla Türkiye’nin gündemine giren “askıda ekmek”, “askıda simit” uygulamalarına “askıda kıyafet” de eklendi.

İstanbul Yenibosna’daki bir indirim çadırında “askıda kıyafet” uygulaması başlatıldı. Giyim ve ayakkabı satışının gerçekleştirildiği çadırdan alış veriş yapan vatandaşlar ihtiyaç sahipleri için askıya kıyafet bırakabiliyor. Askıya bırakılan kıyafetler her hafta Pazartesi günü ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına açılıyor. Aldığı üç çoraptan ikisini bırakan da var, iki gömlekten birini bırakan da. Organizasyon yetkilisi Abdullah Atalay “İnsanlar ilk duyduklarında şaşırıyorlar. Memnun olan var, biraz duygulanan, hüzünlenen var ama günün sonunda herkes mutlu” dedi. İstanbul - Anka

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