Belediyeler esnafla rekabet etmemeli

Toplumun bel kemiği olan esnaf ve sanatkârların yaşadığı kan kaybının önlenmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “900 yıllık bir geçmişe sahip olan esnaf ve sanatkârlarımız kuralsızlık yüzünden sürekli kan kaybediyor. Birisi çıkıp da şu kuralsızlığa bir son verelim ve düzeltelim demiyor. Düzelmesi gereken meseleler düzelse kimse sıkıntıya düşmez. Herkes kendi işini yapsa sorun kendiliğinden çözülmüş olur” dedi.

Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafın belediyelerle rekabet edecek gücü olmadığını söyleyen Palandöken, “Devlet desteği aldığı için daha uygun fiyata satılan ürünler yüzünden esnafımız iş yapamaz hale geldi. Her geçen gün artan haksız rekabet karşısında esnaf ve sanatkarımız güç kaybediyor. Oysa devletin görevi, özel sektörün üretemediği kamusal mal ve hizmetleri üretmektir” diye konuştu. Adnan Solmaz - Ankara

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