Benzin 10 lirayı geçti

Türk Lirası’nın dolar karşısında rekor değer kaybının ardından akaryakıta bir zam daha gelmesiyle Benzin ve motorin fiyatı 10 liranın üzerine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yüksek enflasyona rağmen faizi indirme kararı ile Türk Lirası, dolar karşısında eridi. TL’nin rekor değer kaybı, akaryakıtta zamları beraberinde getirdi. Benzin ve motorinde litre fiyatına 1 lira üstündeki zammın üzerinden 24 saat geçmeden bir zam daha geldi. Bugünden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş fiyat artışı geldi. Zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 10,13 TL, motorin fiyatı 10,21 TL ve LPG otogaz fiyatı ise 8,50 TL oldu. Önceki gün, benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG’nin litre fiyatına 65 kuruş zam gelmişti. Ekonomi Servisi

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