Benzin ve otogazda indirim

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve uluslararası ürün fiyatları artışlardan dolayı son dönemde peş peşe zam gelen akaryakıta dün geceden itibaren indirim geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda 1 lira 71 kuruş düştü. 29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 27,25 TL’den, motorin litre fiyatı 26,61 TL’den, LPG’nin litre fiyatı 11,97TL’den satılıyordu. Haber Merkezi

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