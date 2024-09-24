"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

'Beslenemiyoruz'

24 Eylül 2024, Salı 19:00
NAZİLLİ’DE YAŞAYAN EMEKLİ VATANDAŞ: “GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUZ. PAZARI MANAVI KASABI UNUTTUK. AİLELER ARTIK NEREDEYSE GRAMLA ALIYOR. BESLENEMİYORUZ” DEDİ.

Nazİllİ’de yaşayan emekliler hayat pahalılığından dert yanarak geçinemediklerini ifade etti. Emekliler yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı: “13 bin 700 lira alıyorum, geçinemiyorum her şey pahalı. Hiçbir şey alamıyorum. Etin kilosu 600 lira. Bir ekmek 10 lira. Nasıl geçineceksin. Aldığımız maaşla kahvede bir arkadaşımıza çay bile ısmarlayamıyoruz. Eskiden olsa 10 tane ısmarlardık. Şimdi bir tane çay ısmarlayamıyoruz. Geçinmek gerçekten zor. Paranın değeri kalmadı. Eskiden iki buçuk lira ile geçiniyorduk. Şimdi 12 bin 500 ile geçinemiyoruz. Et alamıyoruz ayda senede bir kere et alabilirsek ne mutlu”

Pazarı manavı kasabı unuttuk

“3 bin liralık ev kirasını 13 lira yaptılar. Emekli maaşı yetmiyor. Ben yalnız yaşıyorum geçinemiyorum. Ben 14 bin lira emekli maaşı alıyorum. Yalnız yaşadığım halde bana bile yetmiyor.    Eski durum geri gelsin. Çiftçilerimiz çalışsın, pamuklar ekilsin, fabrikalar açılsın. Daha iyi olmaz mı? Alacaklarımı pazardan marketten alıyorum pişirip yiyorum. Peynir alamıyoruz kısıtlı alıyorum. Evim kira şu anda kira Nazilli’de 8 bin liradan aşağıya kira yok.” “21 bin lira emekli maaşı alıyorum. Bugünkü şartlarda yetmiyor. Yapa-cağımız bir şey yok. Pazarı manavı kasabı unuttuk. Aileler artık neredeyse gramla alıyor. Beslenemiyoruz. Torun-larımıza bile harçlık veremiyoruz” “Her şey meydanda. Hiçbir şeye yetişemiyor-uz. Evimiz kendimizin olduğu halde. 15 bin lira emekli maaşı alıyorum. Ben küçük bir ilçede yaşıyorum. Kasaba gitmeyi unutacaksın. Hiçbir şey yeti-şemiyoruz ki. Bugün kasaba gitme-mişken gücümüz yetmiyor. Pazara çıktık mı bin liradan aşağı gelmiyor. Beslenemiyoruz ama besleniyoruz diyoruz.”

Her gün yiyemiyoruz

“Geçinmeye çalışıyoruz. İdareli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Örneklemek gerekirse, yarım kilo fasulye aldığımızda onu 2-3 gün yiyoruz. Öyle ettir, yoğurttur, süttür, onlar idareli hep pahalı. Kurbandan kurbana et. Çocuklar gelirse biraz alıp hazırlayabiliyoruz. Onların gönlünü alalım diye. Öbür türlü çok zor. Eskiden et kıyma evimizden eksik olmazdı. Kurbandan kurbana ona da küçük bir koyun alıyorsun. Çocuklar gelecek torunlar gelecek diye. Borçla harçla öyle idare ediyoruz. Bizim şimdi sütler, yoğurtlar, peynirler, etler, kıymalar yememiz lazım. Kemik erimemesi için o da yok.” “Hayat şartları zor. Bu pahalılık da geçinme zor. Tam beslenemiyoruz. Peynir de yumurta da alıyoruz ama her gün yiyemiyoruz. Pazara gidiyorsun 700- 800 lira bunun içinde eti yok. Yoğurt yok kıyma yok. Zeytinyağı alıyorum ama gel de bana sor.”

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Lübnan’ı da yakıyor

    Lübnan ve Gazze yalnız bırakılmasın

    Beyrut’a göç dalgası

    Netanyahu, yalan söylüyorsun

    İsrail’in saldırıları çocukları öldürdü

    Okullarda hijyen eksikliği hastalıkları artırıyor

    Gazze’de felaketi sonlandırın

    Açlık sınırı asgarî ücrete fark atıyor

    'Beslenemiyoruz'

    Yüzde 54.1: Erken seçime evet

    Türkiye organize suçta Avrupa birincisi

    Balıkçılar da dertli

    Adalet bu iktidarın yalnızca adında kaldı

    Erdoğan: ABD ile ilişkimizi taçlandırmak istiyoruz

    Rusya ile savaş yakında bitebilir

    İngiltere milletvekili: İsrail'e silah satan İngiltere bölgesel savaşın suç ortağı

    Sıcaklıklar yurt genelinde artacak

    AZAL, İsrail'e uçuşlarını durdurdu

    İsrail'in Lübnan'da da katliam yapıyor: Yoğun hava saldırısında 35'i çocuk 492 kişi öldü, 1645 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB kriterleri bizim değerlerimiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Şov merakı ülkeyi bitirdi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Niğbolu’da zafer, Ankara’da hezimet
    Ali FERŞADOĞLU

    Âile can derdinde, iktidar yağ derdinde!
    Genel

    İsrail, Lübnan’ı da yakıyor
    Risale-i Nur'dan

    Her şeyde bir birlik var; birlik ise biri gösterir
    Nahit Topaloğlu

    Şapka Deyip Geçmeyin 19
    İbrahim Aktaşcı

    Çiğlik çığlığa
    Müşerref Ünal

    Peygamber Efendimizin (asm) hayatında uhuvvet-1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.