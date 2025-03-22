Bir günlük kayıp 10 milyar dolar

Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla Türkiye ekonomisinin 10 milyar dolar kaybettiğini belirterek, “Hükümet bin TL verip vermemeyle ilgili tasarruf yaparken, 10 milyar doları böldüğümüz zaman 16 milyon emekliye şu anda şu anda kişi başı 25 bin 665 lira bayram ikramiyesi ödeyebilecekti. Bunun sadece emekliye maliyeti 25 bin 665 TL. Dolayısıyla Türkiye fakirleşmiştir” dedi.

TBMM - Anka

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