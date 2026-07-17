Patates soğan borsası

Kuru soğanın 75 liraya yükselmesi vatandaşı çileden çıkardı. Üreticiler patates fiyatlarında da benzer bir krizin yaşanabileceğini dile getiriyor.

Kuru soğan ve patates fiyatlarındaki artışı değerlendiren Antalya Ziraatçılar Odası Başkanı Abdurrahman Özcan, son yıllarda maliyetlerde yaşanan sert artış nedeniyle üreticinin gelir elde edemez hale geldiğini söyledi. Türkiye’de Çukurova, Konya, Eskişehir, Antalya ve Mersin gibi geniş üretim alanlarında soğan yetiştirildiğini hatırlatan Özcan, “Geçen yıl düşük fiyatlar nedeniyle çok sayıda üretici ürününü tarlada bırakmak zorunda kaldı” dedi. TÜRK mutfağının ayrılmaz ikilisi kuru soğan ve patates fiyatları birbiriyle yarışır hale geldi. İstanbul’da bir zincir markette kuru soğanın kilogram fiyatı 75 liradan satılırken, patatesin fiyatı da 59.90 lira oldu. Haziran ayında patatesin kilogram fiyatı 36.83 liraydı. 45 günde patatesin fiyatı yüzde 63 zamlandı. Nefes’in haberine göre Özcan, “Bugün soğanda yaşanan sıkıntı, yarın patateste karşımıza çıkacak” diye konuştu. Haber Merkezi

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