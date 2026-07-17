Vatandaş seyahatten vazgeçti

MetroPOLL’ün Mayıs 2026 araştırmasına göre bu yaz tatile gitmeyi planlayanların oranı yüzde 24,4’te kalırken, vatandaşların yüzde 47,3’ü ekonomik sebeplerle tatile çıkamayacağını belirtti.

Asgarî ücretle geçinenlerde tatil planı yapanların oranı ise sadece yüzde 10 oldu. Araştırmada, katılımcıların yüzde 38’i ekonomik sebeplerle tatilden tamamen vazgeçtiğini ifade ederken, tatile gidenlerin yüzde 54’ü masrafların bütçelerini aştığını söyledi. Tatil yapacakların yüzde 17’si bütçesini düşürdüğünü, yüzde 15’i tatil süresini kısalttığını, yüzde 13’ü ise daha uygun fiyatlı konaklama tercih ettiğini belirtti. Ayrıca tatil için aylık gelirinin tamamından fazlasını harcayacağını söyleyenlerin oranı 2022’de yüzde 16,3 iken, 2026’da yüzde 38,5’e yükseldi. Haber Merkezi

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