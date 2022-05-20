Böyle bir taban fiyat olamaz

20 Mayıs 2022, Cuma 18:46
Artan maliyetlerin üstüne buğday fiyatlarının açıklanmaması, çiftçiyi zor durumda bıraktı.
Bursa Karacabey’de bazı çiftçiler buğday hasadına 1 ay kalmasına karşın ekinlerini ot olarak satmaya; bazıları da sözleşmeli domates üretimi yapmak için buğdayını biçtirmeye başladı. Çiftçi Nazmi Ergen, maliyetleri karşılayamadıkları için buğdayı silaja verdiklerini belirterek, “Dışarıdan buğday alıyorlar 6 bin küsur lira. Bize geldi mi 4 bin lira. Böyle bir taban fiyat olmaz, biz artık elleri kolları kaldırdık. Hırsızlık aldı başını gidiyor. Bir de malımıza sahip çıkamıyoruz. Elektrik aletlerimiz sürekli çalınıyor. Devlet nerede? 120 dönüm buğday biçtim silaja ve hiçbir şey kalmıyor” dedi.
Bursa - Anka
Okunma Sayısı: 392
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.