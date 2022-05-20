Böyle bir taban fiyat olamaz

Artan maliyetlerin üstüne buğday fiyatlarının açıklanmaması, çiftçiyi zor durumda bıraktı.

Bursa Karacabey’de bazı çiftçiler buğday hasadına 1 ay kalmasına karşın ekinlerini ot olarak satmaya; bazıları da sözleşmeli domates üretimi yapmak için buğdayını biçtirmeye başladı. Çiftçi Nazmi Ergen, maliyetleri karşılayamadıkları için buğdayı silaja verdiklerini belirterek, “Dışarıdan buğday alıyorlar 6 bin küsur lira. Bize geldi mi 4 bin lira. Böyle bir taban fiyat olmaz, biz artık elleri kolları kaldırdık. Hırsızlık aldı başını gidiyor. Bir de malımıza sahip çıkamıyoruz. Elektrik aletlerimiz sürekli çalınıyor. Devlet nerede? 120 dönüm buğday biçtim silaja ve hiçbir şey kalmıyor” dedi.

Bursa - Anka