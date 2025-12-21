"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR

Bütçe faiz batağında
21 ARALIK 2025 PAZAR

Bütçe faiz batağında

21 Aralık 2025, Pazar 01:07
TÜRKİYE 2026 YILINDA 2 TRİLYON 741 MİLYAR LİRA FAİZ ÖDEYECEK. BU RAKAM BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 40,6 ARTIŞ ANLAMINA GELİYOR.

Faize var, yemeğe yok
Her 100 liralık verginin 21 lirası faize
Dervişoğlu: Bütçenin yedide biri faize

CUMHURBAŞKANI BÜTÇEYİ SAVUNAMIYOR - HANİ FAİZLE MÜCADELE EDİYORDUNUZ?

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bütçedeki faiz giderlerinde yaşanan artışın iktidarın ekonomi politikalarının iflasını gösterdiğini söyledi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM Genel Kurulu’ndaki  2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde konuştu. Öztürk, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un bütçe görüşmelerine katılmamasına tepki gösterdi. Öztürk ayrıca bütçeye ilişkin de şunları söyledi: “Ortada bir bütçe var ama bu bütçenin siyasî bir sorumlusu ortada yok. Cumhurbaşkanı bu bütçeyi hazırlatan kişidir. Bu bütçeyi uygulatacak olan kişidir. Bu bütçenin sonuçlarından birinci derece sorumlu olan kişidir hâliyle. O hâlde soruyoruz: Eğer bu bütçe milletin lehineyse, eğer bu bütçe adilse, eğer bu bütçe şeffafsa neden Cumhurbaşkanı gelip milletin kürsüsünde bunu anlatmamaktadır? 

Meclis’ten kaçan bir iktidar milletin iradesinden de kaçıyor demektir. Bu tavır, güçlü bir liderliğin değil, sorumluluktan kaçışın bir göstergesidir. Hesap verebilirlikle hiç alakası yoktur. Bu yönetim tarzı tek bir kişinin tüm yetkileri elinde topladığı ama bu yetkilerin hesabını vermediği bir yönetim anlayışıdır. Bütçeyi hazırlatanın bütçeyi savunmaya gelmemesi başlı başına skandaldır.”

Hani faizle mücadele ediyordunuz?

Öztürk, şunları söyledi: “Bu bütçe, AK Parti iktidarının çöküşünü geciktirme çabasıdır, kendi sebep olduğu enkazı milletin sırtına yükleme girişimidir. 2026 yılı bütçe giderleri 18 trilyon 928 milyar lira, gelirleri ise 16 trilyon 216 milyar lira olarak belirlenmiş. Aradaki devasa açık 2 trilyon 712 milyar. Bu sadece bir açık değildir, bu bir yangın tablosudur. Bu tablo bize hazinenin dibinin kazındığını, devleti ancak borcu borçla döndürdüğünüzü göstermektedir. Bu kadar büyük bir açık iktidarın iflasının rakamsal karşılığıdır. İktidarın, milletin başına sardığı ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ masalını hatırlayalım. Sonuç ne olmuş: 2026’da ödenecek faiz 2 trilyon 741 milyar lira, artış yüzde 40,6. Faiz giderleri bir yılda yüzde 40 artmış. Hani faizle mücadele ediyordunuz? Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti faiz ödeyebilmek için bile faizle borç alıyor, borçlandıkça faiz  artıyor, faiz arttıkça bütçe çöküyor, bütçe çöktükçe millet yoksullaşıyor.”

TBMM - Anka

