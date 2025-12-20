Faize var, yemeğe yok

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, faize ayrılan trilyonlara dikkat çekerek, okullarda ücretsiz bir öğün yemeğin hâlâ bütçede yer bulamamasını eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Yeni Yol Grubu adına 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 7’nci maddesini değerlendiren Deva Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, okullarda bir öğün ücretsiz yemek konusuna ilişkin, “2026 Bütçesi’nde hayatî bir konuya değinmeden geçmek içimize sinmedi. Okullarda ücretsiz bir öğün destek. Aç karnına eğitim olmaz. Bir türlü yolunu bulamadığınız, ikna olmadığınız, açılan davalarda bile kararın ‘okul yemeği konusundan Millî Eğitim Bakanlığı sorumlu değildir’ cevabının çıktığı bir ülkeyi yaşıyoruz ve önümüzdeki yılın bütçesini konuşuyoruz. Peki kim sorumlu?” diye sordu.

Faize trilyonlar, çocuğa yok

Esen, bütçenin yaklaşık yüzde 15’inin faize gittiğini belirterek, şunları kaydetti: “Şimdi geliyoruz en rahatsız edici ama en önemli konuya. Bütçe gideri yaklaşık 19 trilyon. Türkiye’de bugün bütçenin yaklaşık yüzde 15’i sadece faize gidiyor. Bu para okula gitmiyor, çocuğa gitmiyor, çiftçiye gitmiyor, üretime, sanayiye gitmiyor. Bu para yanlışlarınızın bedeli olarak faize gidiyor. Faize ödenecek 3 trilyon nerede, 15 milyon çocuğu bir yıl boyunca doyuran 177 milyar nerede… Aradaki uçuruma bakar mısınız? Bu bütçede ‘çocuğa bütçe yok’ deniyor. Yanlış kararların, ekonomideki hatalı yönetimin bedellerini bu ülkenin çocukları ödemek zorunda kalıyor.”

Ankara-Anka