Çiftçilerin isyanına kulak verin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde, basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin, dünyanın fındık üretiminin yüzde 60-65’ini karşıladığını vurgulayan Karamollaoğlu, “Fındık, bizim her zaman derdimiz. Üretimin yüzde 65’ini karşılayan bir ülke, fındık fiyatlarını belirlemede etkili olmuyor. Bunu ne anlamak ne de anlatmak mümkün değil” dedi. Karamollaoğlu, Çarşamba Ovası’nda kurulacak biyokütle enerji santraline de değinerek, “Fındık kabuklarının yakılması ile enerji elde edilecek. Bu santralin şu anda Çarşamba Ovası’nın göbeğine kurulması planlanıyor. Böyle bir fabrikanın kurulacağı verimsiz arazi kalmadı mı siz gidip çiftçinin ekmeğini elinden alacak bir yatırıma o ovada tevessül ediyorsunuz” ifadesini kullandı. Çiftçilerin isyanına kulak verilmesini isteyen Karamollaoğlu, “Biz, bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve bu girişimden vazgeçilmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.