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27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Çiftçilerin isyanına kulak verin

23 Temmuz 2020, Perşembe
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde, basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin, dünyanın fındık üretiminin yüzde 60-65’ini karşıladığını vurgulayan Karamollaoğlu, “Fındık, bizim her zaman derdimiz. Üretimin yüzde 65’ini karşılayan bir ülke, fındık fiyatlarını belirlemede etkili olmuyor. Bunu ne anlamak ne de anlatmak mümkün değil” dedi. Karamollaoğlu, Çarşamba Ovası’nda kurulacak biyokütle enerji santraline de değinerek, “Fındık kabuklarının yakılması ile enerji elde edilecek. Bu santralin şu anda Çarşamba Ovası’nın göbeğine kurulması planlanıyor. Böyle bir fabrikanın kurulacağı verimsiz arazi kalmadı mı siz gidip çiftçinin ekmeğini elinden alacak bir yatırıma o ovada tevessül ediyorsunuz” ifadesini kullandı. Çiftçilerin isyanına kulak verilmesini isteyen Karamollaoğlu, “Biz, bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve bu girişimden vazgeçilmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

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  • Hüseyin İlhan

    23.7.2020 17:13:19

    FINDIK Borsasının olduğu yer BERLİN.Dünya fındık üretiminin % 70'ni ülkemiz üretiyor.Yıllardır fındık üreticisi bir şirkete peşkeş çekilip duruyor.Lafa gelince yerli-milli diye bangır bangır bağıranalr icraata gelince ya yandaşa ye menfaatdaşa çiftçi esir ediyorlar. Hamza çebi kardeşim bu köylümüz,üreticimiz bize oy vermedi,bizim tarafımızda değil diye onlara yapılan haksızlığa eyvallah diyemeyiz. Merhum DEMİREL ile en kazançlı devrini yaşayan çiftçi,üretici ve milletimiz maalesef soyuluyor,soydurtuluyor.

  • hamza çebi

    23.7.2020 10:07:59

    tamamda hocam benmi numan kurtulmuşa oy verdim benmi mhpye oy verdim şimdi bu fındıkçının ağlamaya hakkı yok kendileri istediler.madem karşılar devletten izin alıp toplanıp medeni bir şekilde protesto etsinler kovit kuralları içinde herkes bulunduğu köyde kasaba da yapsın bu işi yerli yabancı basını davet etsinler dünya duyar bir haksızlık varsa

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