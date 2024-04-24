Çimentoya 10 günde %43 zam

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar her sektörü olumsuz etkiliyor. Ramazan Bayramı’ndan önce 50 kiloluk çimentonun torbasının 1750 liradan 2 bin 500 liraya çıktığını belirten müteahhitler, inşaatları durdurarak protesto etmeyi tartışıyor.

Fiyatlar artarken yılın ilk üç aylık verilerine göre konut satışları da yüzde 13 azaldı. Kredili satışlarda bu düşüş yüzde 50’yi geçti. Düşen alım gücü ve azalan kredi arzı yurttaşı ev alma hayalinden uzaklaştırırken, birbiri ardına gelen zamlar da müteahhitleri inşaat yapmaktan uzaklaştırıyor.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’a konuşan sektör temsilcileri, gelen bu zamların maliyetten bağımsız olduğunu söylüyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, “Fırsatçılık var burada. Serbest piyasa da işlemiyor, el altı müdahale var. Maalesef Rekabet Kurumu görevini yapamıyor. Camda da fiyat artışları ve tedarik sorunları var. İşçiliğimiz de çok artıyor. Ortalama bir işçimiz mühendislerin iki katını alıyor. Bütün bunlar birleşince müteahhitte konut yapma iştahı kalmıyor” dedi.

Haber Merkezi