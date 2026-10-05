Muayene ve egzoz ücretlerine dev zam yolda

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayenesi ve egzoz emisyon ücretlerine 2027’de zam geliyor. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 28 olması halinde muayene ücreti 4 bin 208 TL’ye, egzoz ölçümü ise 589 TL’ye çıkacak.

Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla periyodik olarak zorunlu tutulan araç muayene işlemleri, yeni yılda araç sahiplerinin bütçesini daha da zorlamaya hazırlanıyor. Her yıl Vergi Usul Kanunu genel tebliği kapsamında belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) doğrultusunda güncellenen muayene ve emisyon ölçüm tarifesinde 2027 yılı için yaklaşık yüzde 28’lik bir artış tablosu öne çıktı. Ekonomi yönetiminin enflasyon beklentileri ve üretici fiyat endeksi verileri ışığında şekillenen bu tahmin, milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.

OTOMOBİL MUAYENESİ 4 BİN LİRA SINIRINI GEÇECEK

Halihazırda otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için 3 bin 288 TL olarak uygulanan standart periyodik muayene ücreti, beklenen yüzde 28’lik artışın yürürlüğe girmesiyle birlikte 4 bin 208 TL seviyesine ulaşacak. Böylece en yaygın araç grubunda yer alan otomobillerin muayene maliyeti ilk kez 4 bin liralık psikolojik eşiğin üzerine çıkmış olacak. Benzer orandaki artışın otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır vasıtalar ile motosiklet ve traktör muayene bedellerine de aynı katsayı üzerinden yansıtılması öngörülüyor.

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ 589 LİRAYA ULAŞACAK

Periyodik muayene öncesinde tamamlanması zorunlu olan ve çevre kirliliğini önlemeyi hedefleyen egzoz gazı emisyon ölçüm bedelleri de zam dalgasından payını alacak. Mevcut tarifede 460 TL olarak tahsil edilen ölçüm ücreti, yeni yıldaki yüzde 28’lik artış projeksiyonuyla birlikte 589 TL’ye yükselecek. Böylece 2027 yılında bir otomobili muayeneden geçirmek isteyen araç sahibinin cebinden çıkacak toplam asgari yasal bedel, muayene ve egzoz ölçümü dahil olmak üzere 4 bin 797 TL’yi bulacak.

RESMİ ORAN KASIM AYINDA İLAN EDİLECEK

Karar'ın haberine göre, araç muayene ücretlerine uygulanacak nihai artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı başında açıklayacağı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileriyle kesinlik kazanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı tebliğ sonrasında belirlenecek resmi YDO, Cumhurbaşkanı tarafından kanuni yetki kullanılmadığı takdirde doğrudan yürürlüğe girecek ve yeni tarifeler 1 Ocak 2027 sabahı itibarıyla TÜVTÜRK istasyonlarında geçerli olacak. Uzmanlar, muayene süresi yıl sonuna denk gelen araç sahiplerine, ocak ayındaki olası fiyat artışından etkilenmemek adına randevularını aralık ayı bitmeden almaları tavsiyesinde bulunuyor.