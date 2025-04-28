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28 NİSAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Dayanacak gücümüz kalmadı

28 Nisan 2025, Pazartesi 01:15
SİYASî GELİŞMELERİN EKONOMİYİ DOĞRUDAN ETKİLEDİĞİNE DİKKAT ÇEKEN ANKARA SANAYİ ODASI BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, SANAYİCİ OLARAK DAYANACAK GÜÇLERİNİN KALMADIĞINI SÖYLEDİ.

AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ - YATIRIMCI UYGUN ZEMİN İSTER

ASO Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, “Dayanacak gücümüz kalmadı, yüzde 60’ın üstünde faizle yatırımı bırak üretim yapamıyoruz” dedi.

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Muğla’nın Sarıgerme ilçesinde yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, küresel gelişmeler ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın ne açıklayacağı konusunda kimsenin bir öngörüde bulunamadığını belirten Seyit Ardıç, dünya ticaretinin çoklu belirsizliklerin olduğu yeni bir döneme girdiğini bildirdi. Küreselleşmenin yerini farklı kutuplaşmaların aldığını belirten Ardıç, dış ticarette yakın ve dost ülkelerin öne çıkacağını aktardı.

Yatırımcı için uygun iklim tesis edilmeli

Ekonomim’in haberine göre, gündemin ilk sırasında dünya ekonomisinden daha fazla pay alınması ve sürdürülebilir büyümeye odaklanılmasını öneren Seyit Ardıç, “Ekonomide güven algısına zarar verecek her türlü gelişmenin uzağında kalmalıyız, yatırımcılar için uygun iklimi tesis etmeliyiz” dedi.

Potansiyelin iyi kullanılabilmesi için reel sektöre  daha fazla ağırlık verilmesini isteyen Ardıç, “Yüksek teknoloji ve katma değerli üretime yoğunlaşmalı, beşerî sermayemizi çok daha verimli kullanmalıyız” diye konuştu.

Üretimin devam etmesi mümkün değil

Dezenflasyon programının 22 aydır devam ettiğini söyleyen Ardıç, sanayicilerin hem yüksek enflasyon hem de bunun meydana getirdiği çoklu tahribatla ayakta kalmaya çalıştığını, tüm umutlarının enflasyonda iyileşmeyle birlikte faizin de makul seviyeye gelmesi olduğunu anlattı ve “Maalesef yine başa döndük” dedi.

“Enflasyonla mücadelede kontrolün kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizen Ardıç, “Ama artık dayanacak gücümüz de kalmadı. Yüzde 60’ların üzerine çıkan bir kredi maliyeti ile sanayicinin, bırakın yatırım yapmayı, üretimine devam edebilmesi bile mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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