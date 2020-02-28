Dolar 6.25 tl

Dolar/TL, düne yükselişle başlamasının ardından 6,2450’den alıcı buldu.

Dolar/TL, düne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 6,2450’den alıcı buldu. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,8745’ten, sterlin/TL yüzde 0,7 artışla 8,0510’dan satıldı. Dolar endeksi üst üste düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 azalışla 98,4 seviyesinde bulunuyor. Dün analistlerin destek olarak niteledikleri 1,10’un üzerini yerleşen avro/dolar paritesi, haftanın en yüksek seviyesine gördü. Analistler, Suriye’deki gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD’nin şahsî gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan dolar/TL’de 6,2750’nin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,10’un destek olarak izleneceğini dile getirdi. AA

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