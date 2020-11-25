Dolar/TL 8 liranın üzerine çıktı

Geçtiğimiz hafta cuma gününden bu yana yükseliş trendine giren dolar/TL, bugüne 8 liranın hemen üzerinde başladı. Euro/TL 9.53 seviyelerinde.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 7.50'lere kadar gerileyen dolar/TL, bugüne de yükselişle başladı. Dün piyasaların kapanışıyla birlikte 8 liranın üzerine doğru hareketlenen dolar, bu sabah 7.99-8.00 lira seviyelerinden el değiştiriyor. Euro/TL için 9.53 seviyelerinden el değiştiriyor.

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