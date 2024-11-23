"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Dünyada açlık, bizde israf var

23 Kasım 2024, Cumartesi 21:10
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ne yazık ki ülkemizde her yıl 23 milyon ton gıda, 12 milyon da ekmek israf ediliyor” dedi.

Kuraklık ve iklim değişikliği gibi mevsimsel faktörlerle birlikte gıda israfının boyut değiştirdiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ne yazık ki ülkemizde her yıl 23 milyon ton gıda, 12 milyon da ekmek israf ediliyor. Bu rakamlar birçok ülkenin yeterli beslenmesine katkı sağlayacak veriler.” dedi. Palandöken, “İklim değişikliği ve mevsimsel değişiklikler, sulamada yaşanan sıkıntılar, lojistikte meyve sebze taşıyan aracın uygun soğutma sistemlerinin olmayışı tarım sektörümüzü doğrudan etkileyip üretime engel oluyorken bu konuda bilinçlendirilmek çok önemli” dedi.

74 ülkede 343 milyon kişi gıdaya ulaşamıyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 74 ülkede 343 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını ve 2025 yılında insani yardım gereksinimlerine yanıt vermek için 16,9 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu hazırladığı raporda açıkladı.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet nutuk atmakla gerçekleşmez

    Dünyada açlık, bizde israf var

    Bu sistem ekonomimizi felâkete sürükledi

    Batılı ülkeler İsrail’e silâh ambargosu uygulayabilir

    Ekonomik kriz ahlâkî yozlaşmaya yol açtı

    UCM’nin kararı Filistin için dönüm noktası

    Gazze’deki hastaneler hizmet veremeyecek durumda

    Sansür Yasası tutuklattı

    İç Anadolu'ya kuvvetli kar yağışı uyarısı

    ABD’den çifte standart

    Adalet mülkü perişan

    Karara güçlü destek: ‘Tutuklamak zorundayız’

    İki katil Brüksel'e gelmesi halinde de tutuklanacak

    Pakistan'daki terör saldırısında ölü sayısı 42'ye yükseldi

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Pervasız eylemlerin cevapsız kalamayacağı mesajını verdik

    BM: Karara saygı duyulmalı

    Karara uymak bir sorumluluk

    İktidarın alternatifi demokrat misyondur

    Kılıçdaroğlu savunma yaptı: Tarihe not düşmek için geldim

    En Çok Okunanlar

    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir şafak fotoğrafı
    Osman ZENGİN

    Hukuk, şahsa göre değişir mi?
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Cemaat ve hükûmet çarpıştığında -1
    Genel

    Adalet nutuk atmakla gerçekleşmez
    Ahmet BATTAL

    Manifestonuz nedir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Durmuş Ali İnci

    24 Kasım Öğretmenler Günü
    Mehmet KARA

    Anketlerle konuşabilmek!
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklar için harekete geçme vakti
    Adnan NACİR

    Şair Tüikî

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.