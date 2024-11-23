Dünyada açlık, bizde israf var

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ne yazık ki ülkemizde her yıl 23 milyon ton gıda, 12 milyon da ekmek israf ediliyor” dedi.
Kuraklık ve iklim değişikliği gibi mevsimsel faktörlerle birlikte gıda israfının boyut değiştirdiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ne yazık ki ülkemizde her yıl 23 milyon ton gıda, 12 milyon da ekmek israf ediliyor. Bu rakamlar birçok ülkenin yeterli beslenmesine katkı sağlayacak veriler.” dedi. Palandöken, “İklim değişikliği ve mevsimsel değişiklikler, sulamada yaşanan sıkıntılar, lojistikte meyve sebze taşıyan aracın uygun soğutma sistemlerinin olmayışı tarım sektörümüzü doğrudan etkileyip üretime engel oluyorken bu konuda bilinçlendirilmek çok önemli” dedi.
74 ülkede 343 milyon kişi gıdaya ulaşamıyor
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 74 ülkede 343 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını ve 2025 yılında insani yardım gereksinimlerine yanıt vermek için 16,9 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu hazırladığı raporda açıkladı.
SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL