E-ticarette istihdam ihtiyaçları değişti

Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, pandemi sonrası işini e-ticarete taşımak isteyen firma sayısındaki artışın, istihdam ihtiyaçlarını değiştirdiğini belirtti.

Çiğdemli, “Ticimax Akademi bünyesindeki eğitimlerimizi hızlandırdık. Hedefimiz, sektörde eğitim açığını kapayarak artan istihdam taleplerine destek olmaya çalışmak” dedi. Çiğdemli, “Türkiye’nin 2023 hedefi bilgi teknolojileri alanında 500 bin çalışana ulaşılmasıydı. Ancak yaşanan pandemi süreciyle her sektörde iş yükünün dijitale aktarılması, hem hedef rakamı artırdı hem de hedef süresini kısalttı. Birçok sektörde yeni dijital becerilere sahip personel ihtiyacı artmış durumda. Özellikle e-ticaret çok hızlı bir dönüşüm içine girdi. Hem bizim hem de altyapı sağladığımız paydaşlarımızın, e-ticaret yönetiminden teknik işlere kadar çeşitli katmanlarda yeni personele ihtiyacımız var. E-ticaret sektöründe istihdam ihtiyacında ciddi bir artış oldu. İstihdam ihtiyaçları da değişti. Biz de gençlere yeni beceriler kazandırmak ve yeni nesil istihdam ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, Ticimax Akademi bünyesinde ücretsiz e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Hedefimiz, sektörde eğitim açığını kapayarak artan istihdam taleplerine destek olmaya çalışmak” diye konuştu.

Reyhan Keser - İstanbul