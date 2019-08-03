Ekmiyoruz, ithal ediyoruz

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık, tarıma verilen destekten çok daha fazlasının ithalata ve faiz ödemelerine verildiğini söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık yaptığı yazılı açıklamada, tarıma verilen destekten çok daha fazlasının ithalata ve faiz ödemelerine verildiğini belirterek, “Faiz ödemelerine ayrılan kaynak tarım desteğinin 7 katıdır. Tarım desteği 16,1 milyar TL, ama buğday, mısır, ayçiçeği, soya, pamuk, canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına altı ayda ödenen 19 milyar TL’dir. Ekilmeyen araziler artarken, ithalatın gıda fiyatlarını düşüremediği açıktır. TÜİK, 31 Temmuz 2019 tarihinde yılın altı aylık dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde gıda maddeleri ihracatı 8,4 milyar dolardan 8,2 milyar dolara geriledi. İthalat ise 7,2 milyar dolardan 6,3 milyar dolara geriledi. Gıda maddelerini üretmeye esas tarımsal ham madde ithalatı ise 3,3 milyar dolardan 2,8 milyar dolara geriledi. Bunda en etkili faktörlerin başında paramızın döviz karşısında değer yitirmesi gelmektedir. İthal ürüne ödediğimiz dövizin TL karşılığı ciddî anlamda artmış ve ithal ürünler daha pahalıya gelmeye başlamıştır.” İfadelerini kullandı.

Buğday ithalatında rekor

Buğday ithalatında rekor kırıldığını bildiren Atalık, “Türkiye, geçen yıl 5,8 milyon tona ulaşan buğday ithalatı ile rekor kırmıştır. Bu kapsamda geçen yılın ilk altı ayı ile karşılaştırıldığında buğday ithalatımız 2,9 milyon tondan bu yıl % 24 artışla 3,6 milyon tona ulaşmıştır. Buğday ithalatında yeni bir rekora koşulmaktadır. Oysa 1990’lı yıllardan bu yana buğday üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığı için terk ettiği 2,5 milyon hektarlık alan tekrar buğday üretiminde kullanılsa yaklaşık 6,8 milyon ton ilave buğday üretmek mümkün olabilecek ve ithalata gerek kalmayacaktır. Geçen yıl 2,1 milyon ton ithalatla rekor kıran mısırda da ithalat artarak devam etmektedir. Geçen yılın altı aylık döneminde 1,8 milyon ton olan mısır ithalatı % 22 artışla 2,2 milyon tona ulaşmıştır. Aynı dönem için ayçiçeği ithalatındaki artış da 526 bin tondan % 68 artışla 886 bin tona ulaşmıştır. Buna karşın soya ithalatında % 12 ve pamuk ithalatında ise % 3 gerileme olmuştur.” dedi.



Yurtdışına bağımlılıktan kurtulmalıyız

Kaynakların üretim için kullanılması gerektiğini bildiren Atalık, “Tarıma 2018 yılında sağlanan destek 14,6 milyar TL’den % 10 artışla 2019 yılında 16,1 milyar TL’ye yükseltilmiştir. Aynı dönemde faiz ödemeleri için ayrılan kaynak 74 milyar TL’den % 58 artışla 117 milyar TL’ye yükseltilmiştir. Faiz giderleri için ayrılan kaynak tarım desteğinin tam 7 katıdır. Kaynaklar üretim için kullanılmalıdır. Tarımda yurt dışına bağımlılıktan kurtulmak, halkımıza makul fiyatla kaliteli ürünler sunmak için tarımın alt yapı sorunlarının ivedilikle çözülmesi, desteklenmesi ve çiftçinin pazarlama kanallarının kolaylaştırılması şarttır.” İfadelerini kullandı.