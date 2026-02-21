Misyonu ilkeli yayıncılık olmuştur

Mustafa YENEROĞLU - İstanbul Milletvekili

Hür ve bağımsız basın, demokrasinin yalnızca bir unsuru değil; vatandaşın haber alma hakkının, kamu gücünün hesap verebilirliğinin ve hukukun üstünlüğünün temel güvencelerinden biridir. Basın susturulduğunda yalnızca eleştiri değil, hakikat da susturulur; kamu adına soru sorma imkânı daralır, yanlışların bedeli büyür ve adalet arayışı toplumsal dayanağını kaybeder.

Bu sebeple gazetecilik, haber aktarmanın ötesinde bir kamu hizmetidir. Gücü denetlemek, karanlıkta bırakılanı görünür kılmak ve farklı seslerin meşru zeminde var olmasını teminat altına almak yanında toplumun haber alma hakkını savunmak, hukukun üstünlüğünü hatırlatmak ve adalet talebini diri tutmak basının aslî görevidir. Zor zamanlarda gösterilen emek ve dirayet, günü aşar; yarının hafızasına kaydolur.

Gazetecilerin yaptıkları haberler sebebiyle yargı süreçleriyle karşı karşıya bırakıldığı, ifade hürriyetinin ağır bedellerle sınandığı bir dönemde; sağduyuyu, diyaloğu ve adalet duygusunu savunmak her zamankinden daha kıymetlidir.

Yeni Asya Gazetesi, yarım asrı aşan yayın hayatı boyunca demokratik değerlerden taviz vermeyen, ilkesel duruşunu koruyan ve hakkı gözetme gayretinden vazgeçmeyen bir yayın organı olarak bu sorumluluğu taşımıştır. Hürriyetleri ve hukukun üstünlüğünü merkeze alan çizgisi, kamusal vicdanın canlı tutulmasına katkı sunmuş; daha adil ve müreffeh bir gelecek idealine dair ortak sorumluluğu hatırlatmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, köklü geçmişi ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla önemli bir misyon üstlenen Yeni Asya Gazetesi’nin 57. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor; yöneticilerini, emekçilerini ve okuyucularını saygıyla selamlıyorum. Hakikatin ve özgürlüğün yanında nice yıllara.