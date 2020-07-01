Emekliye TÜFE oyunu

Niğde Milletvekili Ö. Fethi Gürer, TÜİK’in enflasyon hesabının realiteden uzak olduğunu, bu sebeple de emeklilerin maaş artış oranlarının gerçek enflasyon oranının çok altında kaldığını söyledi.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli aylıklarının artışını belirleyen TÜİK’in enflasyon hesabının realiteden uzak olduğunu, bu sebeple de emeklilerin maaş artış oranlarının gerçek enflasyon oranının çok altında kaldığını söyledi. Gürer, emekli aylıklarının artışında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) esas alındığını, TÜFE’nin belirlenmesi için hazırlanan enflasyon sepetinin ise emeklilerin hayatlarında bir kez daha almadıkları ürünlerle dolu olduğunu ifade etti.

TÜFE HESABI ALDATMACA

TÜİK’in hesabına göre, tüketici fiyat endeksinde 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.36, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.39 oranında artış gerçekleştiğini hatırlatan Gürer, “Bilindiği gibi emekli maaşları tüketici fiyat endeksine göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Tüketici fiyat endeksinin belirlenmesi için hazırlanan enflasyon sepetine bakıldığında ise 400’den fazla ürün içinde emeklileri ilgilendirmeyen onlarca ürün yer alıyor. Böylece emeklilerin maaş artışında esas alınan enflasyon sepetinde, emeklileri ilgilendirmeyen ürünlerin olması, hem büyük bir tutarsızlık olarak hem de gerçek manada bir aldatmaca olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

İKTİDAR BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURUYOR

İktidarın, emekli maaşlarının belirlenmesinde esas alınan tüketici fiyat endeksini hesaplarken, gerçekçi olmayan verileri ortaya koyarak bir taşla iki kuş vurduğunu söyleyen Gürer, “Bu şekilde hem enflasyon düşük gösteriliyor hem de emekli maaş artış oranları düşük seviyede kalıyor” şeklinde konuştu.