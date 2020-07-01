"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Emekliye TÜFE oyunu

01 Temmuz 2020, Çarşamba
Niğde Milletvekili Ö. Fethi Gürer, TÜİK’in enflasyon hesabının realiteden uzak olduğunu, bu sebeple de emeklilerin maaş artış oranlarının gerçek enflasyon oranının çok altında kaldığını söyledi.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli aylıklarının artışını belirleyen TÜİK’in enflasyon hesabının realiteden uzak olduğunu, bu sebeple de emeklilerin maaş artış oranlarının gerçek enflasyon oranının çok altında kaldığını söyledi. Gürer, emekli aylıklarının artışında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) esas alındığını, TÜFE’nin belirlenmesi için hazırlanan enflasyon sepetinin ise emeklilerin hayatlarında bir kez daha almadıkları ürünlerle dolu olduğunu ifade etti.

TÜFE HESABI ALDATMACA 

TÜİK’in hesabına göre, tüketici fiyat endeksinde 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.36, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.39 oranında artış gerçekleştiğini hatırlatan Gürer, “Bilindiği gibi emekli maaşları tüketici fiyat endeksine göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Tüketici fiyat endeksinin belirlenmesi için hazırlanan enflasyon sepetine bakıldığında ise 400’den fazla ürün içinde emeklileri ilgilendirmeyen onlarca ürün yer alıyor. Böylece emeklilerin maaş artışında esas alınan enflasyon sepetinde, emeklileri ilgilendirmeyen ürünlerin olması, hem büyük bir tutarsızlık olarak hem de gerçek manada bir aldatmaca olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu. 

İKTİDAR BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURUYOR 

İktidarın, emekli maaşlarının belirlenmesinde esas alınan tüketici fiyat endeksini hesaplarken, gerçekçi olmayan verileri ortaya koyarak bir taşla iki kuş vurduğunu söyleyen Gürer, “Bu şekilde hem enflasyon düşük gösteriliyor hem de emekli maaş artış oranları düşük seviyede kalıyor” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üniversiteye siyaset darbesi

    Emekliye TÜFE oyunu

    Eski Deprem Yönetmeliklerine göre yapılan yapılar güvensiz mi?

    Dünyada son 24 saat

    Sudan'da binlerce eylemci yeniden sokaklara indi

    Şehir Üniversitesi öğrencileri, Marmara Üniversitesi'ne aktarılacak

    Koca: Tedbirlerde dikkatli değiliz

    ABD'deki ölü sayısı 128 bin 819'a yükseldi

    Kılıçdaroğlu: İntikam almak için Şehir Üniversitesi'ni kapattılar

    'Ancak 28 gün sonra testlerimizin sonucu negatif çıktı'

    YÖK'ten ve Marmara Üniversitesi'nden ''Şehir Üniversitesi'' açıklaması

    Giresun'daki arama çalışmalarından acı haber

    Koca, asker uğurlama konusunda uyardı

    İran'da en yüksek ölüm sayısı kaydedildi

    KPSS'nin uygulanacağı sınav merkezleri hakkında bilgilendirme

    Rusya Ulaştırma Bakanından Türkiye açıklaması

    Kanal İstanbul'a ilişkin yeni gelişmeler

    Dünya genelinden son veriler

    Bebek katili ölü ele geçirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Alarm zilleri çalarken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Adalette de “siyasî kutuplaşma”
    Ahmet BATTAL

    Devlet hepsine sahip çıksa-2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’da Nuh Tufanı (2)
    Ali FERŞADOĞLU

    Ferasetimize ne olmuş?
    Hasan KOÇ

    Namazı kıldıktan sonra adaleti kırma
    Genel

    Emekliye TÜFE oyunu
    Genel

    Üniversiteye siyaset darbesi
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet, kanunda ve hakta olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.