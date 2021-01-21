Esnaf yardımlarına banka hacizi

CHP’li Suzan Şahin, Pandemi Sosyal Destek Paketi kapsamında verilen bin liralık yardım paralarına bankaların icrayla el koyduğunu belirterek, eleştirdi.

RECEP GÖREN - ANKARA

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Pandemi Sosyal Destek Paketi kapsamında verilen bin liralık yardım paralarına bankaların icrayla el koymasını eleştirerek pandemi süresince kredi ve kredi kartı borcu bulunan esnaf ve vatandaşa yapılan yardımlara haciz uygulanmamasını istedi.

Hazine ve Maliye Bakanının cevaplaması istemiyle önerge veren Şahin, “Covid-19 pandemisinin Mart ayından bu yana en ağır etkisini yaşayan esnaf ve işletmelere açıklanan destek paketi milyonlarca esnaf ve işletmenin ayakta kalmasına yetmemiş, kira, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyemedikleri için birçoğu iflâsın eşiğine gelmiştir. Aylık 1000 TL verilen hibe desteği ile 500-700 TL arasında değişen kira yardımı esnaf ve işletmelerin giderlerini karşılamaya yetmediği gibi destek için başvuran esnaf ve işletmelerin banka yoluyla yardımları alması, zaten borçlu olan esnaf ve işletmelere verilen desteğin haciz yoluyla bankalara gitmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla yapılan hibe desteği esnaf ve işletmelere yapılan yardımlar esnaf ve işletmelere ulaşamadan bankalara gitmektedir. Bu durum zorluklar yaşayan esnaf ve işletmelerin mağduriyetini daha da arttırmaktadır. Nafaka, emekli maaşı, çiftçinin doğrudan gelir desteği yasalarla korunup haczedilemiyor. Aynı şekilde borç batağında olan esnaf ve vatandaşlara da verilen destek en azından pandemi sürecinde haczedilmemeli veya isteyenlere yardımlar PTT havalesi yoluyla da yapılabilmeli.’’ dedi.

CAN ALICI SORULAR

Şahin’in Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorular şöyle: Esnaf ve işletmelere verilen hibe desteğinin kapsamı genişletilecek midir? Hibe desteği ve kira yardımının banka yolu yanında talep doğrultusunda PTT üzerinden havale gibi doğrudan yollarla alınması konusunda bir çalışma var mıdır? Kanunlarla belirtilen nafaka ve emekli maaşına haciz uygulanamaması gibi bir uygulama, pandemi süresince esnaf ve işletmelere verilen destek paketleri için de uygulanabilir mi? Esnaf ve işletmelerin bankalara kredi borcu nedir? Bunların kaçı ipoteklidir? Borcunu ödeyemeyen esnaf ve işletme sayısı nedir?”