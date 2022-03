Et krizi kapıda

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ’a göre et piyasasının temel sorunları bulunuyor ve adım atılmadığı takdirde Türkiye’yi et krizi bekliyor. Süt ve yem fiyatlarına dikkat çeken Yalçındağ’a göre etteki krizi aşma formülü küçükbaş hayvan üretimini artırmayla düzelebilir.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Et ve sütün ayrılmaz ikili olduğunu, çiğ sütün para etmediği noktada hayvan üreticilerinin ineklerini kestiğini anlatan Yalçındağ, “Üretici ineği kestirdiği noktada da biz danayı, yani geleceğimizi kaybediyoruz” dedi. Yalçındağ’a göre kasap esnafının Et ve Süt Kurumu gibi 30 lira düşük tüketiciye et sağlama imkânı bulunmuyor. Kasapların daha uygun fiyata eti satması halinde ortaya çıkan bu zararı karşılayacak devlet kurumunun olmadığını belirten Yalçındağ, “Esnaf bir ay zarar eder iki ay zarar eder ve dükkanını kapatmak zorunda kalır” dedi.

