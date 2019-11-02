FCA ve PSA birleşiyor

İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu, birleşmek için plan yaptıklarını açıkladı.

FCA ve PSA’dan yapılan ortak açıklamaya göre, görüşmeler yüzde 50 Groupe PSA hissesine ve yüzde 50 FCA hissesine sahip, küresel ölçek ve kaynaklarla yeni bir ortak girişimin oluşmasını amaçlıyor. Böylece, yeni ortak girişim, bağlanabilirlik, elektrikli araçlara geçiş, paylaşım ve otonom sürüş de dahil olmak üzere hızla değişen bir dünyada inovasyonu teşvik etmek ve bu zorlukları hız ve sermaye verimliliği ile karşılamak için güçlü küresel Ar-Ge ayak izi ve ekosisteminden yararlanacak.

Açıklamaya göre, önerilen ortak girişim Magneti Marelli ve Faurecia hariç 2018 rakamlarına göre yaklaşık 170 milyar avro gelir, 11 milyar avro tekrarlayan faaliyet kârı ve satış adedi (8,7 milyon araç) açısından en büyük 4. küresel OEM’i oluşturacak.

BİR BAKIŞTA BİRLEŞME

- Ortak girişim, yıllık satış adetleri bakımından en büyük 4. küresel OEM’i oluşturacak (8,7 milyon araç)

- Ortak girişim FCA’nın Kuzey Amerika ve Latin Amerika’daki gücü ve Groupe PSA’nın Avrupa’daki gücünden oluşan sinerji ile faaliyet göstereceği pazarlarda en yüksek marjlara ulaşacak.

- Ortak girişimle grup; lüks, premium, büyük hacimli binek otomobil, SUV ve kamyon ve hafif ticarî araç pazarlarındaki ilgili markalarla güçlerini birleştirerek daha güçlü olacak.

- Ortak girişim; yeni sürdürülebilirlik çağını şekillendiren; elektrikli güç ve aktarma organları, otonom sürüş ve dijital bağlantı gibi teknolojiler konusunda şirketlerin kapsamlı ve gelişen becerilerini bir araya getirecek.

- Ortak girişim herhangi bir tesis kapatmadan yıllık yaklaşık 3,7 milyar Euro işlem gerçekleştirecek.

- Hollandalı ana şirketin kurulu dengeli bir temsile ve bağımsız yönetim kurulu çoğunluğuna sahip olacak. John Elkann Başkan ve Carlos Tavares ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

İstanbul - Reyhan Keser

