Fiyat sorup gidiyorlar

Kılıç, “Esnafın zamlardan sonra durumu hiç iyi değil. Gelen müşteri geri gidiyor. Fiyatını soruyor gidiyor, fiyatını soruyor gidiyor. Yarım kilo, 250 gram alan alıyor, almayan zaten alamıyor. Çok pahalandı fiyatlar. Et Balık Kurumu, (Et ve Süt Kurumu) ile karşılaştırırsak, Et Balık Kurumu (Et ve Süt Kurumu) hazır kıyma satıyor, bize hazır kıyma yasak biz satamıyoruz. Onlar 85’e satıyor biz 100’e satıyoruz. Ama onlar hazır kıyma satıyor. Hazır kıymayı serbest etsinler biz de satalım o fiyata. İçine ne kattıkları bile belli değil” dedi.

Sivas - anka