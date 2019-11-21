Futbol kulüplerinin borcu yapılandırılıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcu yapılandırdıklarını söyledi.

Hüseyin Aydın, "Futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcu yapılandırılıyor" dedi. Aydın, futbol kulüplerinin borçlarının 12 banka ve 15 faktoring şirketi tarafından yapılandırıldığını belirtti.

'Fenerbahçe'nin durumu farklı'

Hüseyin Aydın konuyla ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Borç yapılandırmasını Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray ile yaptık. Fenerbahçe ile olumlu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. Onların daha farklı bir durumu var. Konyaspor ve Kayserispor'la da yaptık. Reddettiğimiz kulüp olmadı.

Biz verdiğimiz paranın geriye dönmesini istiyoruz. Bu para kazanma işinin de sürekli olmasını istiyoruz. Futbolun ne kayyumu, ne de IMF’si değiliz.”

“Şimdi isim vermeyeyim bir takım vardı. Bize de çok kredi borcu var. Son maç ligde kaldılar. Biz taraftarlarından daha çok sevindik.”