Geçici hükümetten Türkiye’ye vergi darbesi mi?

Suriye’de yeni geçici hükümet, Türkiye’den gelen ithal ürünlerin vergilerini yüzde 300 ilâ yüzde 500 arttırdı. Karar, ihracatı durma noktasına getirirken ticarette büyük zorluklara yol açtı.

Suriye’de Beşar Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümet, Türkiye’den yapılan ithalatı derinden etkileyecek bir karar aldı. Yeni yönetim, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 arasında artırdı. Bu karar, iki ülke arasındaki ticareti adeta durma noktasına getirirken, birçok sektörde hem ihracatçılar hem de Suriyeli ithalatçılar büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde muhalif güçlerin kontrolündeki sınır kapılarından gerçekleştirilen ticarette ciddi sorunlar yaşanıyor. Ekonomim’in haberine göre, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, söz konusu gümrük vergisi artışının Türkiye’nin Suriye’ye ihracatını neredeyse durma noktasına getirdiğini belirterek, bu sorunun çözümü için diplomatik ve ticarî adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Tır kuyruğu 6 kilometreyi aştı

Türkiye’den ithalat vergilerinin yükselmesi sorununa ihracatçılar acil çözüm bekliyor. Suriye’nin sınır kapılarında binlerce TIR ve kamyon beklerken araç kuyruğu 6 kilometreyi aştı. Bölge ihracatçıları ilgili bakanlıklara acil çözüm çağrısında bulunurken sınır kapılarında bekleyen kamyon ve TIR’ların sayısı 3 bini aştı. önceki gün itibarıyla Çobanbey sınır kapısında 517, Öncüpınar’da 370, Karkamış’ta 364 TIR ve kamyonun beklediğini belirten Kadooğlu, Akçakale ve Ceylanpınar kapılarının ise henüz Suriye Millî Ordusu denetiminde olduğu hatırlatarak, “Bu kapıların idaresi henüz Şam yönetimine geçmedi. Akçakale’de bir saldırı olduğu için kapı kapalı, yarın açılacak. Ceylanpınar’da sıra dışı bir durum yok” dedi.