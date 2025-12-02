"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Gıdasız kalma riski kapımızda

02 Aralık 2025, Salı 14:03
Borçları katlanan üretici artık kazanamadığı için tarımdan uzaklaşırken, gıdada zor günler kapıya dayandı.

Ürünü tarlada kalan, borç ve maliyetler altında ezilen çiftçiler teker teker üretimden çekilirken, tarımda ithalat dalgası büyüyor. Üretimde tehlike çanları çalarken, Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort’tan uyarı geldi: “Gıdasız kalma riski var. Satacak ürün bulamayabiliriz.”

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) 26. İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Tort, gıdaya erişimde sorunlar yaşandığını belirterek, “Üretmek istenmiyor. Bunun da sebebi, üretici kazanamıyor. Bu tempoda gidersek Türkiye’de satacak ürün bulamayabiliriz. İthalat furyasında bazı sektörler varken, gıdamızı da bu paydaşlardan biri haline getirmek zorunda kalacağımızdan kaygılıyım” dedi. Sorunları ‘güvenilir gıdaya erişememe’, ‘işlenmemiş gıda enflasyonu’ ve ‘üretecek insan bulunamaması’ olarak adlandıran Tort, bu noktalarda mesafe kat edilmesi gerektiğini vurguladı. “59 yaşına gelmiş çiftçi yaş ortalaması ile hareket edersek yolumuz meşakkatli, hatta olumsuz” ifadelerini kullanan Tort, sanayicilere seslenerek, “Ne olur tarım sanayisine yönelin. Gıdasız kalma riski var, pandemide, savaş dönemlerinde yaşadık. Ciddî konsantre olmamız lâzım. Aksiyona geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

CİDDÎ BİR KIRILMA VAR

Hazır giyim markası Koton’un CEO’su Bülent Sabuncu da 3 yıl önce 21 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının bu yıl 16-16.5 milyar dolara gerileyebileceğini belirtti. Sabuncu, “Son iki ayda 2 tane Mısır devlet bakanından davet aldım ve gittim. Kırılma her yerde” dedi.  Kazanılmış tekstil gücünü korumanın kolay olmadığını ifade eden Sabuncu, “Dünyada ilk üçteyken, altlara indik. İthalat kolay... Umut ediyorum en zoru geride bıraktık ama tekstilde de ciddî bir kırılma var” tespitini paylaştı.

Ürünü İstanbul’a getirmenin maliyeti 21 lira

Tarım ürünlerinde nakliye giderlerindeki artışa dikkat çeken Özgür Tort, “Manşetlerde görüyoruz, ürün Antalya’da 5 lira İstanbul’da 35 lira. Basit bir matematiği var, biz anlatamadık. Eğer randımanlı üretmiyorsak sıfır maliyetli bir ürünü İstanbul’da satmanın maliyeti 21 lira. 5 lira ise ürün, üretici üretmeyecek. Tedarik maliyetini, ortak üretim maliyetini düşürmeliyiz. Toplu alanda ürettiğimizde girdi maliyetleri üçte birine düşüyor. Raylı sistem ile nakil yaparsak nakliye de üçte birine düşüyor” dedi. Tort, şirket olarak yalnızca pestisit kontrolü için yıllık 350-400 bin dolar harcama yaptıklarını açıkladı.

Ankara - anka

 

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Asgarî’ zinciri, adil ücretle kırılır

    Dünyadan 7 kat daha pahalıyız

    AKP iktidarı çiftçinin sırtında yüktür

    “Bağımsız yargının olmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız”

    İflaslar çığ gibi büyüyor

    O fabrikanın sahibi de öldü

    Gıdasız kalma riski kapımızda

    PKK’dan Öcalan şartı

    Büyükelçi mi, barış elçisi mi?

    Gazze’ye yakıt engeli

    Rusya: Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdik

    'MIDVOLGA-2 tankeri, kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir'

    Güneydoğu Asya'da bilanço ağır: 1200 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp!

    Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

    'Trump, Maduro'ya ''Hemen istifa ederek ülkeyi terk et'' dedi' iddiası

    Bediüzzaman hürriyet ve adalet kahramanıdır

    Tahran'da yine hava kirliliği tatili

    Derbi 1-1 beraberlikle sonuçlandı - Fenerbahçe, liderlik fırsatını kaçırdı

    AKP’li eski vekiller birbirine düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bediüzzaman hürriyet ve adalet kahramanıdır
    Genel

    Tahran'da yine hava kirliliği tatili
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Trump, Maduro'ya ''Hemen istifa ederek ülkeyi terk et'' dedi' iddiası
    Genel

    PKK’dan Öcalan şartı
    Genel

    O fabrikanın sahibi de öldü
    Genel

    Rusya: Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdik
    Genel

    Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı
    Genel

    'MIDVOLGA-2 tankeri, kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.