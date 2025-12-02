Gıdasız kalma riski kapımızda

Borçları katlanan üretici artık kazanamadığı için tarımdan uzaklaşırken, gıdada zor günler kapıya dayandı.

Ürünü tarlada kalan, borç ve maliyetler altında ezilen çiftçiler teker teker üretimden çekilirken, tarımda ithalat dalgası büyüyor. Üretimde tehlike çanları çalarken, Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort’tan uyarı geldi: “Gıdasız kalma riski var. Satacak ürün bulamayabiliriz.”

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) 26. İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Tort, gıdaya erişimde sorunlar yaşandığını belirterek, “Üretmek istenmiyor. Bunun da sebebi, üretici kazanamıyor. Bu tempoda gidersek Türkiye’de satacak ürün bulamayabiliriz. İthalat furyasında bazı sektörler varken, gıdamızı da bu paydaşlardan biri haline getirmek zorunda kalacağımızdan kaygılıyım” dedi. Sorunları ‘güvenilir gıdaya erişememe’, ‘işlenmemiş gıda enflasyonu’ ve ‘üretecek insan bulunamaması’ olarak adlandıran Tort, bu noktalarda mesafe kat edilmesi gerektiğini vurguladı. “59 yaşına gelmiş çiftçi yaş ortalaması ile hareket edersek yolumuz meşakkatli, hatta olumsuz” ifadelerini kullanan Tort, sanayicilere seslenerek, “Ne olur tarım sanayisine yönelin. Gıdasız kalma riski var, pandemide, savaş dönemlerinde yaşadık. Ciddî konsantre olmamız lâzım. Aksiyona geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

CİDDÎ BİR KIRILMA VAR

Hazır giyim markası Koton’un CEO’su Bülent Sabuncu da 3 yıl önce 21 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının bu yıl 16-16.5 milyar dolara gerileyebileceğini belirtti. Sabuncu, “Son iki ayda 2 tane Mısır devlet bakanından davet aldım ve gittim. Kırılma her yerde” dedi. Kazanılmış tekstil gücünü korumanın kolay olmadığını ifade eden Sabuncu, “Dünyada ilk üçteyken, altlara indik. İthalat kolay... Umut ediyorum en zoru geride bıraktık ama tekstilde de ciddî bir kırılma var” tespitini paylaştı.

Ürünü İstanbul’a getirmenin maliyeti 21 lira

Tarım ürünlerinde nakliye giderlerindeki artışa dikkat çeken Özgür Tort, “Manşetlerde görüyoruz, ürün Antalya’da 5 lira İstanbul’da 35 lira. Basit bir matematiği var, biz anlatamadık. Eğer randımanlı üretmiyorsak sıfır maliyetli bir ürünü İstanbul’da satmanın maliyeti 21 lira. 5 lira ise ürün, üretici üretmeyecek. Tedarik maliyetini, ortak üretim maliyetini düşürmeliyiz. Toplu alanda ürettiğimizde girdi maliyetleri üçte birine düşüyor. Raylı sistem ile nakil yaparsak nakliye de üçte birine düşüyor” dedi. Tort, şirket olarak yalnızca pestisit kontrolü için yıllık 350-400 bin dolar harcama yaptıklarını açıkladı.

Ankara - anka