Güncellemeler çalışana bahane ürettiriyor

Sık sık yapılan toplantılar genellikle ofis rutinindeki en tatsız şeylerden biri olarak görülür.

Uzaktan çalışmaya ve sanal toplantılara geçiş, insanlar görüntülü görüşmeler nedeniyle yorgunluk yaşadıkları ve iş gününün sonunda daha yorgun hissettikleri için bu sorunu çözmüyor. Son Kaspersky araştırmasının gösterdiği üzere, çalışanlar bazı çağrılarını atlamak için yeni bir bahane buldular: Güncellemeler nedeniyle iş cihazlarının kullanılamadığını iddia ettiler. Kaçırılan randevulara ek olarak çalışanların %37’si, güncellemeleri yükledikten sonra PC veya dizüstü bilgisayarları yeniden başlatıldığında kaydedilmemiş çalışmalarının veya verilerinin bir kısmını kaybettiğini söyledi. Sonuç olarak, bazı çalışanlar bunu cihazın kapalı kalma süresini ertelemek için bir fırsat olarak görüyor. Katılımcıların %27’si işte kasıtlı olarak zaman kaybetmek için güncelleme yüklediklerini itiraf ediyor. Bununla birlikte çalışanlar çoğunlukla işlerinin kesintiye uğramasından hoşlanmıyor. Bu nedenle %65’i üretkenliklerini sürdürmek için çalışma saatleri dışında güncelleme yapılmasını istiyor. İstanbul - Nihat Orhan

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.