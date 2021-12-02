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2 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İhracat artışta

02 Aralık 2021, Perşembe 17:00
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre; Kasım ayında ihracat yüzde 33,44, ithalat ise yüzde 26,73 oranında arttı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,1 seviyesine geldi. Ticaret Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre; Kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değerin tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğu belirtildi. İthalattaki artış da Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,73 artarak 26 milyar 794 milyon dolar oldu. Buna göre dış ticaret hacmi, yüzde 29,63 artarak 48 milyar 263 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,1 seviyesinde oldu.

İstanbul - anka

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