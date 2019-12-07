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8 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

İkinci el araç rekor yolunda

07 Aralık 2019, Cumartesi 22:16
İkinci el araç sektöründe kılavuz niteliğinde olan ikinciyeni.com, yıl sonunda ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışında rekor beklediğini açıkladı.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “ikinciyeni.com’da 10 ayda yaklaşık 17 bin adet ikinci el araç satışı yapıldı. 2019 yılında biz de sektöre paralel olarak en yüksek satışlarımızı Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirdik. İkinci el araç pazarında ciddî bir hareketlilik var. Sadece Ekim ayında 816 bin ikinci el otomobil ve hafif ticari aracın satıldığını görüyoruz” dedi. Ayyıldız, yıl sonunda 7 milyona yakın ikinci el aracın satılacağını ve bir rekor kırılacağını düşündüklerini belirterek, “ikinciyeni.com olarak, toplam 400 bini aşan üye sayımızla, 60.000’den fazla teklif veren tüketicilerimiz ile kurulduğumuzdan bugüne 100 bine yakın ikinci el araç satışı gerçekleştirerek, toplamda 5 milyar TL’nin üzerinde e-ticaret hacmi gerçekleştirdik. 

Yılda ortalama 20.00 adet aracın satışını gerçekleştirdiğimiz platformumuzda, 2019 yılında 1.180 adet kurumsal, 996 adet bireysel müşterimiz platformumuz üzerinden satışlarını gerçekleştirdi” dedi. 

Aslan Özdemir - İstanbul

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